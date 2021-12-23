Usta sanatçı Faruk Tınaz yaşamını yitirdi

23 Aralık 2021 Perşembe, 15:26

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 65 yaşındaki sanatçı Faruk Tınaz bugün İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.