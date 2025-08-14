Uygulayacağınız basit adımlarla cildiniz gün boyu ışıldasın: Makyajınızın daha iyi görünmesini sağlayan 8 tüyo

Makyaj, yalnızca renkleri yüzünüze uygulamak değil; cildinizi, yüz hatlarınızı ve ifadenizi en iyi şekilde ortaya çıkarmak için yapılan bir sanattır. Ancak mükemmel bir makyaj görünümü elde etmek, doğru ürün seçimi kadar uygulama tekniklerine de bağlıdır. Peki, uygulayacağınız hangi basit adımlarla cildiniz gün boyu ışıldayacak? İşte, makyajınızın daha iyi görünmesini sağlayan 8 tüyo...

MAKYAJINIZIN DAHA İYİ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYAN 8 TÜYO

1. Cildinizi makyaja hazırlayın

Mükemmel bir makyajın ilk adımı, sağlıklı ve pürüzsüz bir ciltten geçer.

Temizlik:

Cildinizi makyajdan önce mutlaka temizleyin.

Cildinizi makyajdan önce mutlaka temizleyin. Nemlendirme:

Cildinize uygun nemlendirici kullanarak pürüzsüz bir zemin hazırlayın.

Cildinize uygun nemlendirici kullanarak pürüzsüz bir zemin hazırlayın. Baz kullanımı:

Makyaj bazları, gözeneklerin görünümünü azaltır ve fondötenin kalıcılığını artırır.

2. Doğru fondöten seçimi

Cilt tonunuza ve tipinize uygun fondöten, makyajın en önemli aşamasıdır.

Renk uyumu:

Fondöteni çene hattınızda deneyerek cildinizle birebir uyum sağlayan rengi seçin.

Fondöteni çene hattınızda deneyerek cildinizle birebir uyum sağlayan rengi seçin. Uygulama yöntemi:

Fırça, sünger veya parmaklarla eşit şekilde dağıtın.

3. Kusurları doğru kapatın

Kapatıcı kullanımı:

Göz altındaki morluklar için aydınlatıcı özellikli, sivilce ve lekeler için cilt tonunuza uygun kapatıcı kullanın.

Göz altındaki morluklar için aydınlatıcı özellikli, sivilce ve lekeler için cilt tonunuza uygun kapatıcı kullanın.

Kat kat uygulamadan kaçının:

Fazla ürün kullanmak ciltte yapay bir görüntü oluşturur.

4. Doğru ışıkta makyaj yapın

Makyajınızı gün ışığında veya doğal beyaz ışık altında yaparak renk tonlarını en doğru şekilde görebilirsiniz.

5. Göz makyajını dengeleyin

Far uygulaması:

Açık tonları göz kapağına, koyu tonları ise katlanma bölgesine uygulayın.

Açık tonları göz kapağına, koyu tonları ise katlanma bölgesine uygulayın.

Eyeliner ve maskara:

Göz şeklinize uygun eyeliner çekin ve kirpiklerinizi hacimlendiren maskara kullanın.

6. Allık ve aydınlatıcı ile canlılık katın

Allık:

Elmacık kemiklerine hafifçe uygulayın.

Elmacık kemiklerine hafifçe uygulayın.

Aydınlatıcı:

Yüzünüzün yüksek bölgelerine (burun kemiği, elmacık kemikleri, kaş altı) uygulayarak ışıltı kazandırın.

7. Dudak Makyajını tamamlayın

Dudak kalemi:

Rujun kalıcılığını artırır ve taşmasını önler.

Rujun kalıcılığını artırır ve taşmasını önler.

Renk seçimi:

Ten renginize ve makyajın genel tonuna uygun ruj seçin.

8. Makyajınızı sabitleyin