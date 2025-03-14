Uyku düzeni yaşam kalitesini belirliyor

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:39

Kaliteli bir uyku, hem gün içindeki performansımızı hem de genel sağlığımızı doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri. İyi bir gece uykusu, vücudumuzun gece boyunca yenilenmesini, onarılmasını ve güç toplamasını sağlarken, aynı zamanda gün boyunca daha güçlü bir odaklanma yeteneği kazandırıyor. Herbalife Türkiye Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. İsmet Tamer, kaliteli bir yaşam için uyku düzeninin önemini vurgulayarak, uyku sağlığımızı iyileştirmek adına değerli önerilerde bulundu.

“Kalitesiz uyku, düzensiz bir yaşamı işaret ediyor”

ABD merkezli tıp dergisi Neurology'de yayımlanan bir araştırmaya göre, kötü bir gece uykusunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin yaşını etkileyebileceği ortaya kondu. Araştırmacılar, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından finanse edilen çalışmalarının, yetersiz uyku ile beyin yaşlanması arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini vurguladılar. Araştırmalar kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. İsmet Tamer, kalitesiz uykunun gündüz uykulu olma, uykuya dalmada zorluk, sabahları yeterli uyumadan erken uyanma ve kısa uyku süresi gibi sağlıksız uyku belirtilerine ve hatta psikolojik sorunlara yol açtığını belirtiyor.

“Fiziksel aktiviteler, derin uykuya geçişi kolaylaştırır”

Kaliteli bir uyku için gün içinde egzersiz yapmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Tamer, “Düzenli egzersiz, vücudun doğal biyolojik ritmini düzenler ve uyku kalitesini artırır. Egzersiz, vücudu yorgun hale getirerek, daha hızlı bir şekilde uykuya dalmayı sağlar ve derin uyku evrelerine geçişi kolaylaştırır. Ayrıca, fiziksel aktivite, stres seviyelerini düşürür ve zihinsel rahatlama sağlar. Bu da gece boyunca daha huzurlu bir uykuya olanak tanır” açıklamasında bulundu.

“Takviye edici gıdalar, uyku düzenini iyileştiriyor”

Dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeninin, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının bir parçası olarak tüketilebileceğini belirten Tamer, takviye edici gıdaların da uyku düzenine destek olduğunun altını çizdi.