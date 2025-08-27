"Uykudan önce abur cubur, sağlık için tehdit"

Bazı ebeveynler sıklıkla çocuklarının tam doymadan yatmalarının gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ancak bilimsel veriler, gün içinde dengeli beslenen bir çocuğun bazı geceler aç uyumasının büyüme ve gelişme üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, "Çocuğunuzun bir gece yeteri kadar yemek yemeden uyuması sağlığına zarar vermez fakat geceleri sürekli abur cubur gıdalar tüketmesi uzun vadede obezite, diyabet, diş sağlığı sorunları ve uyku bozuklukları gibi kalıcı rahatsızlıklara yol açabilir. Açlık geçici bir durumdur, fakat sağlıksız beslenme alışkanlıklarının etkileri ömür boyu sürebilir. Bu yüzden ailelerin bilinçli, kararlı ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eden bir yaklaşım sergilemesi büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

"ABUR CUBUR OBEZİTE, İNSÜLİN DİRENCİ VE DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) çocukluk çağında yüksek şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketilmesinin obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırdığını vurguladığını işaret eden Uzm. Dr. Emre Öztürk, "Aynı zamanda bu gıdalar diş çürüklerinin en önemli nedenlerinden biridir. Çocuklarda paketli ve yağlı atıştırmalıkların düzenli tüketimi uyku düzenini bozmakta, bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve ileri yaşlarda kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlamaktadır" diye konuştu.

"GECE ACIKAN ÇOCUKLARA YOĞURT VERİLEBİLİR"

Uzm. Dr. Öztürk, ebeveynlerin çocukların beslenme alışkanlıklarını şekillendirmede belirleyici rol oynadığını belirterek şu önerilerde bulundu:

"Gece acıkan çocuklara yoğurt gibi kalorisi az alternatifler sunulmalı. Abur cubur gıdalar evde bulundurulmamalı ve çocukların kolay ulaşamayacağı bir ortam oluşturulmalı. Akşam yemekleri mümkün olduğunca erken saatlerde ve sindirimi kolay yiyeceklerle planlanmalı. Ayrıca uyku öncesi atıştırma alışkanlığının önüne geçebilmek için ailelerin tutarlı davranması büyük önem taşımaktadır."