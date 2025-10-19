Uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti: İrem Derici hastanelik oldu!

Son dönemde sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, yoğun ve stresli geçen günlerin ardından rahatsızlandı. Sağlık sorunları nedeniyle serum tedavisi gören Derici, son halini sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini bilgilendirdi.

SALGINA YAKALANDI

Derici, yaşadığı halsizlik ve ağır sağlık sorunları nedeniyle planlanan Uşak konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. Doktor kontrolüne giden şarkıcıya 5 gün istirahat verildiği açıklandı.

“HİÇBİR YERİM KIMILDAMIYOR”

Hasta yatağından serum takılı halde video paylaşan Derici, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

“Ne ararsanız var. İnfulenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediği Uşak konserimi ertelemek durumunda kalıyorum arkadaşlar. Salgın var, bizim ekipteki herkes de paramparça. Zaten doktor raporda 5 gün istirahat yazdı. Tekrar özür diliyorum. Dikkat edin kendinize.”