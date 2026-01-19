Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı... Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel'e destek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Selen Görgüzel, magazin gündemine oturan iddialara yanıt verdi. Operasyonun ardından bir televizyon programına konuk olan yönetmen Hamdi Alkan da 8 yıl evli kaldığı eski eşine verdiği desteği dile getirdi.

HAMDİ ALKAN: "ÖZEL HAYATINA MÜDAHİL OLMAM AMA YANINDAYIM"

2014-2022 yılları arasında Selen Görgüzel ile evli kalan ünlü yönetmen Hamdi Alkan, eski eşinin gözaltına alınmasının ardından kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Alkan, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Gözaltı haberinden sonra Selen ile konuştum ve üzüldüğümü belirttim. Herkesin bir özel hayatı var ve buna çok müdahil olmak istemem ancak yapabileceğim bir şey olursa elbette yanındayım. Bir insanın hayatında suç unsuru yoksa adalet mekanizması gereğini yapacaktır. Görünüşe göre o da şu an bu sıkıntılardan kurtulmuştur."

"OTEL HİZMETİ SANDIĞIM YOLCULUK NEDENİYLE İFADE VERDİM"

Serbest kaldıktan sonra hakkındaki iddialara dair kapsamlı bir açıklama yapan Selen Görgüzel, soruşturmaya dahil edilme nedeninin bir uçak yolculuğu olduğunu söyledi.



Görgüzel, "İfademe başvurulmasının yegâne sebebi; konakladığım otelin müşterilerine tahsis ettiği bir ulaşım imkânı olduğunu düşünerek bindiğim uçak yolculuğudur. Bu yolculuğun fotoğraflarını sosyal medyamda dahi paylaşmıştım" diyerek suçlamaları reddetti.

"PLANLI BİR İTİBAR SUİKASTI"

Adının ağır suçlarla yan yana getirilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten ünlü şarkıcı, açıklamasını sert sözlerle sürdürdü:

"Uyuşturucu ve fuhuş gibi ağır suçlarla adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyuyorum. Şahsımın bu çirkin ithamlarla en ufak bir ilişkisi yoktur. İfademin basına kasti olarak yanlış yansıtılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır. Onurumu hedef alan bu asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki işlemleri başlatacağım."