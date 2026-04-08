'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Simge Sağın'dan açıklama geldi

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve Melek Mosso'nun da bulunduğu 9 isim gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Simge Sağın'dan ilk açıklama geldi.

Simge, "Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum ve sonuçları da sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün, biliyorsunuz ki çok zor ve yorucu bir gün geçirdim" diyerek sözlerine başlayan Simge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ama yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün bizimle çok güzel ilgilenen Jandarma Komutanlığı’na, Adli Tıp Kurumu’na ve Beykoz Adliyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da, az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvara giderek testi tekrar yaptırdım.

Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum ve sonuçları da sizlerle paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın."