Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Aleyna Tilki cephesinden açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki, ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Tilki, burada saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık dosyasına giren Adli Tıp raporunda, yapılan incelemelere ilişkin bulgular yer aldı. Raporda, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı, saç örneğinde ise esrarla ilişkili bir bulgunun tespit edildiği ifade edildi.

AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmelerin ardından Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kızıldere, müvekkilinin uyuşturucu madde kullandığı yönündeki iddialara itiraz etti.

Açıklamada, “Müvekkilimin kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu ya da kimyasal madde tespit edilmemiştir. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen bulgu ise kimyasal içerikli bir madde olmayıp, dumanla ilişkili bir unsur olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşte Aleyna Tilki'nin avukatının yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."