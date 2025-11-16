Ekranların rekortmen dizisi Uzak Şehir'de büyük sır ortaya çıkıyor. Ecmel, Cihan ve Sadakat'e hayatının acısını yaşatmak için plan yapıyor ve Cihan Deniz'i kaçırıyor. Ecmel ile Cihan'ın karşı karşıya gelip silahların çekildiği esnada kopan fırtına Cihan Deniz'le ilgili sırrı ortaya döküyor.





CİHAN GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Ekranların en çok izlenen yapımı unvanının sahibi Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Cihan Deniz'i kaçırtan Ecmel, Cihan ve Sadakat'e büyük acı yaşatmak isterken hayatının dersini alıyor. Fidan'ın, Boran'ın ölüm emrini Ecmel'in verdiğini gördüğünü söylediği anların yer aldığı tanıtımda asıl büyük şok, Ecmel'in Cihan Deniz için ölüm emrini verdiği esnada yaşanıyor. Başka çaresi kalmayan Cihan, onun Ecmel'in torunu olduğunu söylüyor. Ecmel duydukları karşısında donup kalırken Alya ve Sadakat de Cihan'ın söylediğini destekliyor.