KANAL D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de gerilim tırmanıyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Ecmel, Cihan’ın sevkiyatını jandarmaya yakalatmak için oğlu Şahin’i bile tuzağa düşürecek kadar gözünü karartacak. Demir’in, ‘Jandarmaya ateş edecek adamları tuttun mu?’ sözünün bölüme dair ipucu verdiği dizide, aksiyon filmlerini aratmayan çatışma ve patlama sahneleri nefes kesecek.

SADAKAT VE ALYA OMUZ OMUZA

Ecmel’in, ‘Albora böyle yönetilmez’ diyerek köylüyü galeyana getirdiği görüntülerle merak uyandıran Uzak Şehir’de, Albora Konağı’nı Sadakat ve Alya savunacak. Sadakat’in ve Alya’nın ellerinde tüfekle görüldüğü sahneler sanal medyada gündem olan dizide, Sadakat’in, ‘Gelecekleri varsa görecekleri de var’ sözü yaşanacak gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Kaya’nın baygın görüntüsü ve ‘Gözleri görecek mi?’ sorusu ise Uzak Şehir fanlarını kaygılandırdı.