Uzak Şehir'den beklenmeyen ayrılık...

Kanal D ekranlarına damga vuran Uzak Şehir dizisinden beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi. Mine Kılıç dizinin ikinci sezonunda yer almayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı.

Bu sezon yayımlanmaya başlayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan dizinin yeni sezonunun çekimlerinin ay sonunda başlaması bekleniyor.

İlk bölümü 11 Kasım 2024 tarihinde ekranlara gelen Uzak Şehir, 2017 yılı Lübnan yapımı olan Al Hayba dizisinden uyarlandı. Ayrıca dizi 17 Mart 2025 tarihinde yayınlanan 18. bölümüyle, Kanal D'nin son 15 yıldaki en yüksek reytingini alan dizisi oldu.