Modern astrofizik, kuantum kozmolojisi ve derin uzay araştırmaları, evrenin karanlık noktalarından gelen ve bilinen tüm fizik kurallarını sinsi bir biçimde sabote eden sarsıcı bir keşifle çalkalanıyor. Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığıyla alçak Dünya yörüngesine fırlatılan Einstein Sondası, derin uzay taramaları esnasında tıp ve temel fizik kaynaklarında karşılığı bulunmayan gizemli bir X-ışını patlaması tescilledi. Uluslararası saygınlığa sahip Monthly Notices of the Royal Astronomical Society tıp ve astronomi dergisinde yayımlanan bilimsel rapor, evrenin uzak bir köşesinde gerçekleşen bu sinsi patlamanın, insanlığın bugüne kadar haritalandırdığı hiçbir kozmik anomaliye benzemediğini ortaya koydu.

200 SANİYE ARAYLA İKİZ PARLAMA: EP240305A NESNESİNİN SİNSİ DAVRANIŞI

Dünya etrafındaki yörünge turunu siber bir hassasiyetle her 96 dakikada bir tamamlayan ve her beş saatte bir gece gökyüzünün tamamını süzebilen Einstein Sondası, derin uzayda EP240305a olarak kodlanan bir göksel nesneden yayılan ve literatürde "X-ışını geçici olayı" olarak adlandırılan ekstrem bir radyasyon dalgası yakaladı. Kaydedilen sinsi veriler incelendiğinde, nesnenin ilk olarak iki dakika süren devasa bir X-ışını parlaması ürettiği saptandı.

Bu ilk patlamanın şoku henüz atlatılmamışken, tam 200 saniye sonra aynı noktadan bu kez 4 dakikayı aşan ikinci bir sinsi parlama daha yayıldı. Evrenin döngüsel mekaniğinde saniyeler içinde bu denli yüksek bir enerji transferi gerçekleştirebilecek bir yapının varlığı, astrofizik koridorlarında sinsi bir panik ve şaşkınlık dalgası yarattı. Keşfin hemen ardından küresel ölçekteki en hassas radyo teleskoplar ve yörünge gözlemevleri, bu gizemli koordinata kilitlenerek mikroskobik düzeyde veri toplamaya programlandı.

DERS KİTAPLARI ÇARESİZ KALDI: NE KARA DELİK NE YILDIZ PARLAMASI

Toplanan boylamsal verileri analiz eden gökbilimciler, sinsi emisyon kalıplarını evrende bilinen tüm X-ışını kaynaklarıyla karşılaştırdıklarında tam bir tıkanma noktasına ulaştı. Yapılan laboratuvar modellemelerinde, süper kütleli bir kara deliğin yakınından geçen talihsiz bir yıldızı sinsi bir oburlukla parçalamasıyla oluşan "gelgit bozulma olayları" (TDE) elendi; çünkü bu olaylar uzay boşluğuna aylarca ışık saçarken, EP240305a nesnesinden gelen X-ışınları sadece birkaç gün içinde solup gitti.

Sıradan yıldız parlamalarından yayılan radyo sinyallerinin birkaç saat içinde kaybolduğu bilinirken, bu sinsi nesneden gelen radyo emisyonları haftalarca sönümlenmedi. Evrende benzer zaman ölçeklerinde parlayan diğer X-ışını patlamaları ise doğası gereği hiçbir radyo sinyali üretmiyordu. Kısacası, astrofizik ders kitaplarında yer alan tüm yerleşik formüller, bu gizemli ikiz parlamanın sinsi yapısı karşısında çaresiz kaldı. Sinyalin süresi ve gücü, evrendeki en radikal patlamalar olan "gama ışını patlamalarıyla" (GRB) büyük benzerlik gösterse de, cihazlar patlama esnasında tek bir adet bile gama ışını fotonu saptayamadı.

"GAMA IŞINI AÇISINDAN KARANLIK PATLAMA": KUANTUM ÇAĞINDA YENİ BİR TEHDİT Mİ?

Araştırma ekibi, evrende devasa yıldızların çökerek karadeliklere dönüştüğü veya nötron yıldızlarının çarpıştığı anlarda yayılan o ölümcül gama ışınlarının bu patlamada neden bulunmadığına dair sinsi olasılıkları masaya yatırdı. Bilim insanları, bu kozmik anomaliyi ihtiyatlı bir yaklaşımla "gama ışını açısından karanlık, GRB benzeri geçici bir olay" olarak sınıflandırdı.

Klinik astrofizik teorilerine göre, patlama esnasında oluşan ölümcül gama ışını jetleri, Dünya'nın izleme ekseninden tamamen farklı bir yöne doğru fırlatılmış olabilir. Bir diğer sinsi ihtimal ise patlamaya yol açan gizemli nesnenin etrafının, yayılan tüm gama radyasyonunu emen, gizleyen veya yoğunluğunu azaltan sinsi bir kozmik toz perdesiyle çevrili olmasıdır. Tıp ve astronomi otoriteleri, Einstein Sondası’ndan gelecek yeni nesil siber verilerin toplanmasıyla birlikte, evrenin derinliklerinde saklanan bu sinsi ve karanlık patlama mekanizmalarının tamamen çözüleceğini; bunun da kuantum çağında uzay radyasyonundan korunma teknolojilerinde ve galaktik evrim teorilerinde çığır açıcı bir dönüm noktası olacağını önemle vurguluyor.