'Uzaylı bitki' bilim dünyasını büyülüyor: Bilinen türlerle hiçbir bağlantısı bulunamadı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:05

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:05

1969 yılında Utah’ta keşfedilen ve “Othniophyton elongatum” adı verilen bitki fosili, ilk başta ginseng ailesine ait olduğu düşünüldü. Ancak son yıllarda yapılan analizler, bu bitkinin benzersiz bir tür olduğunu kanıtladı.

Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden araştırmacılar, bu “uzaylı bitki” fosilinin yaprak, çiçek ve meyve gibi özelliklerini inceledikten sonra, bitkinin hiçbir bilinen veya soyu tükenmiş bitki ailesine ait olmadığını belirledi.

UZAYLI BİTKİ NEREDEN GELDİ?

Bu eşsiz fosil ilk kez 1969’da Utah’taki Green River Formasyonu’nda bulundu. Bölge, yaklaşık 47 milyon yıl önce aktif volkanlara yakın dev bir göl ekosistemiydi. Volkanik kül ve göl tortusu, bitkilerden balıklara ve kuşlara kadar birçok canlıyı olağanüstü bir şekilde korudu. Fosilin yaprakları başlangıçta ginseng ailesiyle ilişkilendirildi, ancak bu teori daha sonra reddedildi.

BİTKİ NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Yakın zamanda Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden paleobotanik küratörü Steven Manchester, aynı bölgeden gelen başka bir fosil buldu. Bu yeni örnek, çiçekler ve meyveler dahil olmak üzere daha fazla detayı barındırıyordu. Yapılan analizler, bitkinin özelliklerinin modern ya da soyu tükenmiş hiçbir bitki ailesiyle uyuşmadığını ortaya koydu.

Bitkinin erkek üreme organları olan stamenlerin döllenmeden sonra düşmesi beklenirken, bu türde stamenlerin olgun meyvelerle birlikte korunduğu görüldü. Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden Manchester, bu özelliğin modern bitkilerde görülmediğini belirtti ve “Bu bitkinin stameni meyveyle birlikte tutması, alışılmışın dışında bir özellik,” dedi.

TEKNOLOJİYLE YAPILAN DERİN ARAŞTIRMA

Araştırmacılar, yeni mikroskopi ve yapay zeka teknolojisi sayesinde bu eşsiz bitkiyi daha detaylı inceleme şansı yakaladı. Ancak bu gelişmiş teknolojiler bile bitkinin hangi gruba ait olduğunu tespit etmeye yetmedi. Bu, kaybolmuş bitki çeşitliliğinin ne kadar büyük olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.