Uzaylı olabileceği tartışılıyor: 3I/ATLAS JUICE Görevi tarafından incelenecek

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter’in buzlu uydularını incelemek için yola çıkan JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) uzay aracı, rotası üzerinde eşsiz bir fırsatla karşılaştı. Normalde Jüpiter’e ulaşmak için yıllar sürecek uzun bir yolculuğa çıkan JUICE, bu hafta Güneş sistemimizin dışından gelen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızı gözlemleyecek.

BEKLENMEDİK BİR GÖREV: JUICE DEVREYE GİRİYOR

JUICE, 4 Kasım günü 3I/ATLAS’a en yakın konumuna ulaşacak. Kuyruklu yıldız, uzay aracına yaklaşık 64 milyon kilometre (39,8 milyon mil) mesafeden gözlemlenecek. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık yüzde 43’üne denk geliyor.

BEŞ FARKLI CİHAZLA DERİN UZAY TARAMASI

Uzay aracı, 2–25 Kasım tarihleri arasında kuyruklu yıldızı beş farklı cihazla inceleyecek:

Görüntüleme kamerası

Yakın kızılötesi görüntüleme cihazı

UV spektrometresi

Milimetre-altı dalga boyu cihazı

Nötr atomları görüntüleme sensörü

Veriler 2026’da dünyaya ulaşacak

ESA, daha önce Mars yörüngesindeki araçlarıyla da kuyruklu yıldız gözlemleri yapmıştı. Ancak JUICE’in konumu bu defa daha özel: Güneş’in öte tarafında olduğu için Dünya’daki teleskoplar 3I/ATLAS’ı net biçimde göremiyor.

YILDIZLARARASI KÖKENLİ BİR MİSAFİR

3I/ATLAS, Güneş sistemine dışarıdan giren üçüncü bilinen yıldızlararası kuyruklu yıldız. Tıpkı Oumuamua gibi, başka bir yıldız sisteminden geldiği düşünülüyor. Güneş’e en yakın geçişini (perihelion) kısa süre önce yapan kuyruklu yıldız, şimdi Güneş’ten uzaklaşarak Dünya’nın görüş alanına yeniden girmeye başladı.

Bilim insanları, JUICE’in elde edeceği verilerle 3I/ATLAS’ın yapısını, toz bileşimini ve yıldızlararası yolculukta nasıl değiştiğini analiz etmeyi planlıyor.