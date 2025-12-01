Üzerine ağaç devrilmişti... Oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürüyor

17 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız’ın, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önemli bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Olay, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana gelmiş, devrilen ağacın altında kalan Yıldız çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen genç oyuncunun tedavisi o günden bu yana yoğun bakımda sürüyor.

Aile yakınları, Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin yaptıkları açıklamada, “Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var kara gözlümün” ifadelerini kullanarak destek çağrısında bulundu.

Doktorlardan alınan bilgiye göre Yıldız’ın önümüzdeki saatlerde kritik bir ameliyata alınması planlanıyor.