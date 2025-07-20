Uzman uyardı: Hamileler için yaz sıcakları büyük tehlike!

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Göktuğ Alakuş, hamilelik sürecinde sıcak havaların anne ve bebek sağlığını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Alakuş, yaptığı açıklamada, "Gebelerimiz özellikle bu sıcak havalarda birçok problem yaşayabiliyorlar. Mevsim normallerinin üstünde seyrediyor çünkü havalar. Doğal olarak gebelerimizde bir ısı artışı, dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı ve bununla beraber de halsizlik, baş, dönmesi, bulantı, kusmaya varan erken doğum tehdidine varan haller görebiliyoruz maalesef. Bunun için de gebelerimize biz özellikle 2,5-3 litre günlük sıvı alımı öneriyoruz. 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz özellikle ama dışarıya çıktıkları saatlerde de özellikle giysilerini pamuklu ve açık renkli giysiler tercih ederlerse bununla beraber de şapka kullanımı çok önemli. Güneş kremi, özellikle yüksek faktörlü güneş kremleri öneriyoruz. Daha doğal içerikli gebelere uygun güneş kremleri öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAZ SICAĞI ANNELER İÇİN KABUSA DÖNÜŞEBİLİYOR"

Alakuş, elektrolit kaybını önlemek adına ayran veya soda tüketilebileceğini belirterek, "Onun dışında fazla şekerli, fazla tuzlu, fazla baharatlı gıdaları önermiyoruz kesinlikle. Daha hazmı kolay, daha lif oranı yüksek gıdalardan öneriyoruz hastalarımıza. Sıvı kaybı özellikle hem anneyi hem de bebeği etkiliyor doğal olarak. Çünkü bebekte de sıvı kaybı bebekte taşikardiye sebep oluyor, kalbinin hızlı atmasına sebep oluyor, erken doğumu tetikleme ihtimali de mevcut. Bu yüzden aslında basit gibi görünen bir yaz sıcağı anneler için maalesef ki kabusa dönüşebiliyor. Bu yüzden bu basit önlemleri çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Herhangi bir halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı veya bebeğin hareketlerinde azalma gibi şikayetleri de olursa mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz. Gebelerimiz özellikle bu sıcak havalarda çok dikkatli olmalarını kendilerini ve bebeklerin sağlıklarını önceleyerek hareket etmelerini öneriyoruz" dedi.