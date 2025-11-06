Uzmandan uyarı: Yanlış masaj sakatlıkla sonuçlanabilir

Son yıllarda artan eklem ağrıları şikayetleri sebebiyle masaja yönelim de arttı. Ancak bilinçsizce, yanlış kişilere yaptırılan masajlar eklem sakatlıklarının yanı sıra felç kalma riskine de yol açıyor. Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"RADYOLOJİK TETKİK OLMADAN HERHANGİ BİR MASAJ YAPTIRMAYIN"

Masajın her zaman ve herkese yaptırılmayacağını belirten Prof. Dr. Şen,"Masaj herkese ve her zaman yaptırılmaz. Her masaj ve her hastalık o kişiye özeldir. Tanı doğruluğu çok önemli. Bir kişi ‘Boynum, omuzum ve ensem ağrıyor’ deyince siz onun MR’ına bakıp boyun fıtığına yönelik bir fizik tedavi protokolü veya masaj uygulatırsanız hasta hiçbir tedavi görmez. Bir kişinin yine omzunda darlık varsa ve ardından berber koltuğunda veya tanıdığı birisine masaj yaptırırsa hasta bir anda boyunca aşağı felç kalabiliyor. Elinizde radyolojik tetkik olmadan herhangi bir masaj yaptırmayın" ifadelerini kullandı.

"FELÇ KALABİLİRSİNİZ"

Uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "Bazı kişiler vücudunun üzerinde insan gezdiriyor. Şu anda en hafif kişi 45-50 kilogram ağırlığında. Eğer sizde kemik erimesi varsa bu durumda omurga kemiğiniz kırılıp felç kalabilirsiniz" diye konuştu.

Sağlıklı insanların gittiği masajlarda da dikkat etmesi gerektiğine de değinen Şen, "Masaj eğer kas dokusuna yönelik yapılıyorsa onda sıkıntı yok. Ancak kemik dokusuna baskı yapacak, çekme-germe hareketleriyle bir masaj yapılıyorsa onda da sakatlanma oranı yüksek. Dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.