Uzmanı açıkladı: Çocuklar boy uzaması için neleri tüketmeli?

Çocuklarda boy kısalığı, aileleri en çok endişelendiren konulardan biri oluyor. Çocuklarda boy uzaması, ailelerin yakından takip ettiği gelişim göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak her boy kısalığı, bir sağlık sorunu anlamına da gelmeyebiliyor.

Çocukluk çağında görülen büyüme farklılıklarının büyük kısmı normal gelişim sürecinin bir parçası olurken, bazı durumlarda ise altta yatan sağlık sorununun habercisi olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Erdal Adal, büyüme geriliğiyle normal gelişim arasındaki farkın doğru değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Çocuk polikliniklerine başvuran hastaların büyük kısmının aslında normal sınırlarda olduğuna işaret eden Adal, "Başvuran çocukların yaklaşık yüzde 80'i normalin varyantı dediğimiz gruptadır. Ailevi boy kısalığı ya da ergenlik gecikmesine bağlı durumlar sık görülür. Bu çocuklar genellikle düzenli takip edilerek izlenir." ifadelerini kullandı.

Adal, Akdeniz tipi beslenmenin, çocukların sağlıklı büyümesi için en uygun beslenme modeli olduğuna dikkati çekerek, mevsiminde sebze tüketimi, ev yapımı yoğurt, turşu ve doğal gıdaların büyüme açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların büyüme sürecinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Adal, beklenen büyüme değerlerinin altına düşüldüğünde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydetti.

"ERGENLİK ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLAR YILDA ORTALAMA 5-7 SANTİMETRE UZAR"

Prof. Dr. Adal, çocuklarda büyümenin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ergenlik öncesi dönemde çocuklar yılda ortalama 5 ila 7 santimetre uzar ve 2-3 kilo alır, bu değerlerin altında kalan büyüme durumlarında mutlaka araştırma yapılmalıdır." uyarısında bulundu.

Büyümenin mevsimsel olarak da değişebildiğini belirten Adal, çocukların yaz aylarında daha hızlı uzadığını vurguladı.

Adal, ergenlik döneminde büyümenin hızlandığını aktararak, "Kız çocuklarında ergenlik yaklaşık 2-2,5 yıl sürer ve bu dönemde ortalama 20 santimetre uzama olur. Erkek çocuklarında ise ergenlik süresi daha uzundur ve ortalama 25-30 santimetre uzama görülür." ifadelerini kullandı.

Büyüme hormonunun en yoğun 22.00-03.00 saatleri arasında salgılandığına vurgu yapan Adal, bu nedenle çocukların erken saatlerde uyumasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.