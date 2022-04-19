Uzmanı açıkladı: Günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?

19 Nisan 2022 Salı, 12:20

ABD'de bulunan Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde sağlık için hangi sıklıkla beslenmek gerektiğine dair araştırmalar yapıldı.

BBC'de yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre makale yazarı Emily Manoogian, günde 12 saat yemek yememenin sindirim sisteminin dinlenmesini sağladığını ve bu durumun vücuda olumlu etkiler sağladığını açıkladı.

'HATALI MOLEKÜLLERİ OLAN PROTEİNLER' TEMİZLENİYOR

Wisconsin Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Okulu’nda görevli Doç. Rozalyn Anderson da ‘aralıklı oruç’ olarak tanımlanan beslenme tipini inceleyerek aralıklı orucun, vücuttaki hasarları onarmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Bir dizi hastalıkla ilişkilendirilen ‘hatalı molekülleri olan proteinler’i temizlediği de ortaya çıktı.

Anderson, aralıklı orucun vücudumuzun evrimleşmesiyle daha uyumlu olduğunu savundu. Vücudun mola vermesini sağladığını, böylece yiyecek depolayıp enerjiyi olması gereken yere aktarabileceğini vurguladı.

"GLİSEMİK TEPKİSİ İYİLEŞİYOR"

İtalya’daki Padova Üniversitesi’nde egzersiz ve spor bilimleri profesörü Antonio Paoli, aralıklı oruç tutmanın, yemek yedikten sonra kan şekerinin yükseldiği glisemik tepkisinin de iyileştirebildiğini ifade etti. Paoli, “Daha az oranda bir kan şekeri artışına sahip olmak, vücutta daha az yağ depolamanızı sağlar. Bu da daha hızlı zayıflamanıza yardımcı olabilir” dedi.

Paoli, “Araştırmada elde ettiğimiz veriler, akşam yemeğini erken yemenin ve aç kalma süresini artırmanın, vücut üzerinde glisemik kontrolü düzenlemek gibi bazı olumlu etkileri artırdığını gösteriyor” dedi.