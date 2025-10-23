Uzmanı açıkladı: 'Her bademcik sorunu ameliyat demek değil'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül, "Bademcikler, boğazın her iki yanında yer alan ve vücudun savunma sisteminde önemli rol oynayan dokulardır. Çocukluk çağında sık görülen bademcik iltihapları, bazı durumlarda cerrahi müdahale (tonsillektomi) gerektirebilir. Ancak her bademcik büyümesi veya iltihabı ameliyatla tedavi edilmez" dedi.

"HER BADEMCİK SORUNU AMELİYAT DEMEK DEĞİL"

Prof. Dr. Aylin Gül, "Bademcikler, özellikle çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Bu nedenle her bademcik büyümesi veya sık iltihaplanması ameliyatla sonuçlanmamalıdır. Öncelikle medikal (ilaçla) tedavi yöntemleri değerlendirilmelidir. Aktif enfeksiyon döneminde: Hastanın bademcikleri akut iltihaplıyken ameliyat önerilmez. Kanama bozukluğu olan hastalarda: Öncelikle kanama riski kontrol altına alınmalıdır. Anesteziye uygun olmayan genel sağlık durumu: Kalp, akciğer veya sistemik hastalıklar ameliyat riskini artırabilir. Hafif ve seyrek bademcik iltihapları: Yılda bir veya iki kez görülen enfeksiyonlar genellikle cerrahi gerektirmez. Bademcik büyümesinin solunumu veya yutmayı etkilemediği durumlar: Sadece görsel büyüklük, tek başına ameliyat nedeni değildir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Gül, günümüzde bademcik ameliyatlarında farklı cerrahi tekniklerin kullanılabildiğini belirterek, "Klasik yöntemlere ek olarak lazer veya plazma enerjisiyle gerçekleştirilen buharlaştırma (vaporizasyon) teknikleri de bazı vakalarda tercih edilebilmektedir. Bu yöntemlerde bademcik dokusu tamamen alınmak yerine, yüzeysel olarak buharlaştırılarak küçültülür. Ancak her hasta bu yönteme uygun olmayabilir ve buharlaşma yöntemi de diğer cerrahiler gibi belirli durumlarda uygulanmamalıdır. Özellikle aktif enfeksiyon veya ciddi kanama riski olan hastalarda bu tür işlemler de ertelenmelidir. Ameliyat kararı, sadece tekrarlayan enfeksiyonlar veya bademcik büyüklüğüne bakılarak değil, hastanın genel sağlık durumu, solunum ve yutma fonksiyonları, yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak verilmelidir" diye konuştu.