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Uzmanı açıkladı: Sıcak hava sinirlendiriyor!

Uzmanı açıkladı: Sıcak hava sinirlendiriyor!

31.07.2025 12:20:00
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İHA
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Uzmanı açıkladı: Sıcak hava sinirlendiriyor!

Psikolog Selver Yazıcı, yaz aylarında artan sıcaklıkların uyku ve beslenme düzenini bozarak insanlarda sinirlilik ve agresifliğe yol açabileceğini belirtti. Yazıcı, düzenli yaşam alışkanlıklarının yanı sıra gerekirse terapi desteği alınması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havaların insan psikolojisi üzerinde önemli etkiler yarattığını belirten Psikolog Selver Yazıcı, yaz aylarında sıkça karşılaşılan uyku bozuklukları ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin sinirlilik ve agresifliğe neden olabileceğini söyledi.

Yazıcı, sıcak havaların serotonin ve melatonin hormonları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Hava soğuyor insan psikolojisi değişiyor, hava ısınıyor insan psikolojisi değişiyor. Bahar geliyor, kış geliyor… İnsan psikolojisi sürekli olarak hava koşullarına bağlı değişim gösteriyor. Bu nedenle düzenli uyku ve sağlıklı beslenme oldukça kritik.”

Sıcak nedeniyle uyuyamayan bireylerin gün içinde dikkat dağınıklığı, sinirlilik ve gerginlik yaşadığını belirten Yazıcı, terleme, susuzluk ve yetersiz beslenmenin de bu durumu tetiklediğini kaydetti.

“TERAPİYİ NORMALLEŞTİRME ZAMANI GELDİ”

Psikolojik sağlığın korunması için profesyonel destek almanın önemine de değinen Yazıcı, şu tavsiyelerde bulundu:

“Susuzluk, uykusuzluk, düzensiz beslenme ve sıcak hava gibi etkenler kişilerde sinir kaybına yol açabiliyor. Bu noktada fiziksel olarak bol su içmek ve düzenli beslenmek büyük fayda sağlar. Ancak gerekliyse mutlaka bir terapiste başvurulmalı. Artık ülkemizde terapiyi normalleştirme zamanı geldi.”

İlgili Konular: #sıcak hava #sinir krizi