Uzmanı açıkladı: Yaşınıza göre ne kadar su içmelisiniz?

Su, vücudumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Birçok kişi kahve, soda veya meyve suyu gibi içeceklerle susuzluğunu gidermeyi tercih etse de suyun önemi asla göz ardı edilmemelidir. Kaliforniya Üniversitesi, suyun vücudumuzun birçok işlevinde anahtar rol oynadığını ve sağlıklı kalabilmek için doğru miktarda su tüketmenin önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar, yaşa göre hangi miktarda su içilmesi gerektiği konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLAR (4-8 YAŞ ARASI)

Dr. Jonathan Webster'a göre, bu yaş aralığındaki çocuklar günlük 1.2 litre su içmelidir. Bu miktar, 6 ila 8 adet 200 ml'lik bardak suya denk gelir.

"Çocukların vücutları hala gelişiyor ve doğru hidrasyon, beyin fonksiyonu, sindirim ve vücut sıcaklığını düzenleme açısından çok önemlidir" diyen Dr. Webster, çocukların yeterli su almasının vücutlarının doğru şekilde çalışabilmesi için temel olduğunu belirtiyor.

GENÇLER (14-18 YAŞ ARASI)

14 ile 18 yaş arasındaki erkek çocuklarının 1.6 ile 1.9 litre su içmesi gerektiği, kızların ise 1.5 litre su tüketmesi gerektiği söyleniyor. Bu dönem, büyüme ve gelişme açısından kritik bir dönemdir ve bu dönemde daha fazla suya ihtiyaç duyulur.

Dr. Webster, suyun gençlerin enerji seviyelerini korumaya, metabolizmalarını desteklemeye ve kas fonksiyonlarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Gençlerin fiziksel gelişimi sırasında yeterli su tüketimi, sağlıklı bir büyüme için gereklidir.

60 YAŞ ALTI YETİŞKİNLER

60 yaş altındaki kadınların günlük 1.6 litre, erkeklerin ise 2 litre su içmesi gerektiği vurgulanıyor. Su, vücut sıcaklığını düzenlemek, böbrek fonksiyonlarını iyileştirmek ve konsantrasyonu artırmak için oldukça önemlidir.

"Yeterli hidrasyon, özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sırasında daha fazla önem taşır. Bunun yanı sıra, diyet ve çevresel faktörler de su ihtiyacını etkileyebilir" diyen Dr. Webster, kişisel ihtiyaçların buna göre ayarlanması gerektiğini belirtiyor.

60 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLER

60 yaş ve üzerindeki bireylerin de günlük 1.6 ile 2 litre su içmesi önerilmektedir. Yaşlandıkça, susama hissi azalabilir ve bu durum, yaşlıları dehidrasyon riskiyle karşı karşıya bırakabilir.