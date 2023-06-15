Uzmanı mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:00

Son günlerde meydana gelen mantar zehirlenmelerine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Doğan, doğada yetişen mantarların şuursuzca toplanmasının ve tüketilmesinin ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.

Mantar kaynaklı zehirlenmelerin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde arttığını söyleyen Doğan, “Mantar tüketimi ile birlikte ortaya çıkan sağlık problemleri şehrimizde ve ülkemizde sık olarak görülmekte ve ölümle sonuçlanabilen önemli bir sağlık sorunudur” dedi.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLMEKTEDİR”

Çeşitli mantar türlerinin yenildikten hemen sonra akut gastroenterite neden olduğunu söyleyen Doğan, "Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir. Şiddetli zehirlenmelerde, karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile birlikte baş dönmesi, ataksi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.

"TÜKETİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞSE YENEBİLİR"

Halk arasındaki yaygın söylentilere asla itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Doğan, “Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülmüşse yenebilir. Uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar. Yıllardır aynı mantarı topluyoruz gibi yaklaşımlar doğru değildir. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları bu kişilerde oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.