Erzincan’da aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi
Erzincan’ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi.
Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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