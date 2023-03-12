Uzmanı şap hatalığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Osman Safa Terzi, şap hastalığından korunmanın en önemli yolunun hayvanları aşılamak olduğunu belirterek, "Aşılamanın başarısız olduğu durumlarda karantina uygulanmalı, hastalığın lokal kalması sağlanmalı" dedi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Osman Safa Terzi, Türkiye'de görülmeye başlanan SAT-2 tipi şap virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Halk arasında "dabak" olarak bilinen şap hastalığıyla ilgili uzun süredir çalışmaların sürdüğünü anlatan Terzi, "Bu virüsün farklı modelleri var. Bu modeller, farklı hastalık yapabilme kapasitelerine sahip" diye konuştu.
Terzi, hayvan pazarlarının kapatılması ve benzeri tedbirlerin, bu serotipin ülke sınırları içinde ilk defa görülmesi nedeniyle alındığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nce başlatılan aşı çalışmasıyla hastalığın yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını dile getiren Terzi, bulaşıcılık oranının artması halinde durumun ciddi oranda ekonomik kayba yol açabileceğine işaret etti.
"İNSANA DA BULAŞABİLİYOR"
Virüsün insana da bulaşabildiğini ifade eden Terzi, hasta hayvanların ağız ve burun akıntılarıyla temas edilmesi sonucunda enfekte olunabileceği bilgisini paylaştı.
Hastalıkla birlikte ağır bir tablo görülmesinin beklenmediğini belirten Terzi, aft benzeri lezyonların oluşabildiğini söyledi.
"EN ÖNEMLİ KISMI HAYVANLARI AŞILAMA"
Aşılamayla bulaşın büyük oranda engelleneceğini vurgulayan Terzi, şunları kaydetti:
"Diğer ülkelerde ve ülkemizdeki gözlemlerimize göre korunmanın en önemli kısmı hayvanları aşılama. Fakat aşılamanın başarısız olduğu durumlarda da karantina uygulanması gerekiyor. Burada amaç hastalığın mümkün olduğunca lokal kalmasını sağlamak, etkilenen hayvanların hareketlerini kısıtlamak ve hayvanların bir arada bulundurulduğu hayvan pazarları gibi yerlere erişimini engellemek. Ne kadar kısa sürede buna müdahale edersek, enfekte hayvanların diğerlerine bulaştırma potansiyelini ne kadar aza indirirsek yayılmayı da o oranda azaltırız."
Virüsün, hayvanların beslenirken acı duymalarına da yol açabildiğini anlatan Terzi, hastalığın belirtilerine ilişkin, "Ağız bölgesinde oluşan veziküllerin akabinde tipik bir salya akıntısı karşımıza çıkmakta. Bunu tespit eden hayvan sahipleri hızla bölgedeki en yakın Tarım ve Orman Bakanlığı birimiyle iletişime geçebilir" dedi.
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