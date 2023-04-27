Uzmanı uyardı: Aşılar ile çocuklarımızı koruyabiliriz

Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, her yıl nisan ayının son haftasının aşıların önemini vurgulamak için Dünya Aşı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Özoğlu, aşılama programlarına disiplinli bir şekilde uyulması sayesinde toplum sağlığı için tehdit unsuru olan birçok önemli hastalığın kaybolmaya yüz tuttuğunu, bunun da insanları aşı uyumu konusunda rehavete sürükleyebildiğini ifade etti.

"AŞILAR İLE ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLİRİZ"

Özoğlu, “Aşılar hastalıkları önlemek konusunda başarılı. Geçmiş yıllarda insanoğlunun başına bela olmuş pek çok hastalık maalesef ki unutuluyor. Oysaki aşılama programlarının başarısı sürekli ve disiplinli bir uygulama ile mümkün olabilir. Çiçek hastalığına bağlı yaşanan toplu ölümler, sakat kalan insanlar, küçük yaşta kızamık sonrası zatürreye bağlı bebek ölümleri, günümüze kıyasla çok daha fazla ölüme neden olan menenjit etkenleri, geçirilen hepatit hastalığına bağlı yaşanan siroz hastalıkları, bir çırpıda gündemden düşüyor. Ancak Covid salgını gibi hastalıklar ile yüzleşince, insan sağlığı söz konusu olduğunda korunmanın ve önlem almanın tedavi olmaya çalışmaktan çok daha başarılı olduğunu anlıyoruz. Üstelik teknolojik gelişmeler sayesinde her geçen gün bizi hastalıklardan koruyan yeni aşılara kavuşmamız mümkün oluyor. Günümüz çocuklarının anne-babaları suçiçeği, kabakulak, hepatit A gibi hastalıklar ve komplikasyonları ile yüzleşmek zorunda kalmışken, artık bebeklerini bu hastalık etkenlerine karşı aşılar ile koruyabiliyorlar” dedi.

Dr. Özoğlu, yoğun göç alan ülkemizde başarılı aşı programları sayesinde oldukça azalan, hatta artık görülmeyen bazı hastalıkların vaka sayılarında artış tespit edildiğine de dikkat çekti.

"GEREKLİLİK OLDUĞU GERÇEĞİNİ KABUL ETMELİYİZ"

Yaşadığımız doğal afetlerin birçok sorun ile birlikte salgın hastalıkların artması riskini de beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyen Özoğlu, “Salgın yapabilen enfeksiyonlar söz konusu olduğunda aşılamanın bireysel bir karar değil, aynı zamanda toplum sağlığı için bir gereklilik olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Böylesine olumsuz şartların hüküm sürdüğü zamanlarda sadece bugün için değil, sağlıklı bir gelecek için de toplum sağlığını korumak adına aşılamaya her zamankinden daha fazla önem vermek vazgeçilmez bir önkoşuldur. Aşıların önemini, hayati değerlerini anlamamız için Covid-19 gibi acı tecrübeler yaşamak zorunda kalmayalım” diye konuştu.