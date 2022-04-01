Uzmanı uyardı: Diyabet ve kalp hastaları oruç tutabilir mi?
Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, Ramazan ayında oruç tutması zor olan kişilerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, "Tip 2 diyabeti mevcutsa Ramazan ayı süresince yakın şeker değerleri takibi önemli" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu hastalarda kan şekerinin ciddi anlamda düşmesi 7,5 kat daha artıyor. Bu kişilerde kan şekerinin fazla yükselmesi, vücudun tehlikeli manada susuz kalması ve derin ven trombozu geçirme ihtimalide söz konusu olabilir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde kan şekeri değerleri kontrol altında ve insülin kullanmıyorlar ise, şeker ilaçlarının dozajı ramazan süresi içerisinde yeniden (hekim tarafından) ayarlanarak oruç tutulmasında tıbbi açıdan bir engel yoktur. Tip 1 diyabeti olan hastalarda ise oruç tutmak genelde önerilmiyor"
Çetin, kalp hastası olanlara ilişkin ise şöyle konuştu:
"Kalp hastalıkları olan hastalara oruç önerilmiyor. Kalp problemi olan hastalarda, örneğin kısa bir süre önce stent takılmış, kalp ameliyatı geçirmiş, kalp krizi hadisesi olan kişilerde veya ciddi kalp yetmezliği bulguları mevcutsa ve hastanın tansiyon değerleri kontrol altında değilse, yine oruç tutmak tıbbi açıdan önerilmiyor. Kanseri olan hastalarımızın tedavi süreci vücutsal ve zihinsel olarak çok stresli geçebilir. Dolayısı ile bu tür hastalıklarda orucun tutulması sağlık açısından öngörülmüyor"
Çetin, oruç tutmasında bir sorun bulunmayan hasta grupları ve sağlıklı kişilerin dikkat etmesi gereken konuları ise şöyle sıraladı:
İftar ve sahur arasında yüksek miktarda su tüketilmesi
Kafeinli içeceklerin tüketilmemesi veya kısıtlanması
Hazmı kolay olan doymamış yağlarla (örneğin zeytinyağı) yemeklerin yapılması
Şekerli gıdaların tüketilmemesi
Tuz ve glisemik indeksi yüksek olan (beyaz ekmek, pirinç, makarna mantı gibi) gıdaların tüketilmemesi
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