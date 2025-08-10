Uzmanı uyardı: Geçmeyen morarma ve kanamalara dikkat!

Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Salim Başol Tekin hematolojik tümörler yani kan hücrelerinden, kemik iliğinden veya lenf sisteminden kaynaklanan kanser türlerinin erken tanısı, tedavisi ve takibine yönelik önemli bilgiler verdi.

Hematolojik tümörlerin üç ana gruba ayrıldığını belirten Prof. Dr. Tekin "Bu grupta yer alan kanser türlerinden biri lösemi yani kan kanseridir ve kemik iliğinde anormal beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması şeklinde kendini gösterir. Lenf bezlerinden kaynaklanan lenfoma ile kemik iliğinde plazma hücrelerinin anormal çoğalması ile ortaya çıkan multiplmiyelom da diğer türlerdir" dedi.

50 yaş üstü bireyler; radyasyona veya bazı kimyasallara maruz kalanlar; ailede hematolojik kanser öyküsü olanlar; bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ile uzun süren enfeksiyonlar geçirenlerin risk grubunda bulunduğunu ifade etti.

"NEDENSİZ KİLO KAYBINA DİKKAT"

Hematoloji tümörlerinin kanserin türüne ve evresine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Tekin dikkat edilmesi gereken belirtileri "nedensiz kilo kaybı, geçmeyen halsizlik, gece terlemeleri, ciltte morluklar, burun veya diş eti kanamaları, sürekli enfeksiyonlar, boyun, koltuk altı veya kasıkta şişlikler ile kemik veya sırt ağrısı" olarak sıraladı. Bu belirtilerin pek çok başka hastalıkta da görülebildiğini ancak devam ediyorsa hekime başvurmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Hematolojik kanserlerin büyük bölümünün, erken evrede tanı konulursa başarılı şekilde tedavi edilebildiğine işaret eden Prof. Dr. Tekin "Kanser genellikle metabolizmayı etkiler; iştah ve zamanla kilo kaybına neden olur. Bu kilo kaybı, vücuttaki enfeksiyon veya sağlıksız hücre üretiminin sonucu da olabilir. Bunun için belirtileri dikkatle gözlemlemek gerekir. Kan sayımı gibi basit tetkiklerle ilk belirtiler yakalanabilir. Yıllık sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Şüpheli durumlarda hematoloji uzmanına yönlendirilmelisiniz" diye konuştu.

"GEÇMEYEN MORARMA VE KANAMALARDA HEMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURUN"

Kan hastalıklarını inceleyen hematoloji branşının hematoloji kanserlerinin teşhis ve tedavisindeki rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Tekin kan değerlerindeki anormallikler ya da belirti ve şikayetlerdeki değişikliklere göre bir uzmana danışılabileceğini söyledi. Uzun süren halsizlik ve yorgunluğun vücudun bir sorunla mücadele ettiğinin işareti olduğuna değinen Prof. Dr. Tekin "Bu halsizlik hematoloji uzmanına gitmek için bir sinyaldir. Yine vücudunuzda hiç neden yokken sıkça meydana gelen morarmalar ile durmayan kanamalar ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Lenf bezlerinde büyüme de, vücuttaki enfeksiyonun bir göstergesi olarak görülür, eğer birkaç hafta boyunca devam eder veya başka semptomlarla birlikte görülürse yine hematoloji bölümüne başvurmak gerekir" dedi.

"ERKEN TANI, TEDAVİ BAŞARISINI ARTTIRIYOR"

Prof. Dr. Tekin tedavi planının kişiye özel olarak, hastalığın tipi ve evresine göre belirlendiğini belirterek kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler, bağışıklık sistemi destek tedavileri (immünoterapiler) ile kök hücre (kemik iliği) naklinin tedavi seçenekleri arasında olduğunu dile getirdi.

Erken tanı ve etkili tedavinin altını çizen Prof. Dr. Tekin şunları söyledi:

"Günümüzde eskisine göre daha fazla tedavi alternatifi mevcut. Tedavi başarısı ve yaşam kalitesi artıyor. Güncel tedavi yöntemleri ve yapay zekâ teknolojileri, tedavi planlamasında hasta ve hekime seçenek sunuyor. Bağışıklık ve transplant yöntemleri gelişiyor: Hem yan etki oranı düşüyor hem de yaşam süresi artıyor. Klinik kullanımda olmasa da solid tümörlerde çok yeni tedavi yaklaşımları tıp dünyasına umut veriyor."