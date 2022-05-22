Uzmanı uyardı: 'Göz altındaki mor halkalar basit bir cilt problemi olmayabilir'
Bilimsel araştırmalar, kaygı, endişe ve stresin çeşitli cilt sorunlarına kapı araladığını gösteriyor. Pandemi ile giderek yaygınlaşan evden çalışma modeli, bilgisayar karşısında geçirilen süre ve stres seviyesindeki artışa bağlı olarak göz altı morlukları şikayetlerini artırdı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan göz altı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı. Uzmanlar, ileri teknolojilere sahip en yeni tedavi yöntemleriyle genetikten kaynaklanan mor halkaların bile tarihe karışabileceğini belirtiyor.
Stresten uzak durarak sağlıklı beslenme ve düzenli uyku biçimi benimseyenlerde tedavi daha kalıcı sonuçlar yaratabiliyor.
Uzun süreli bilgisayar kullanımının göz altında ödem yaratarak mor halkalar olarak kendini gösterdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “göz altı morlukları yalnızca bir cilt problemi olarak değerlendirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak vücudun genetik ve çevresel faktörlerden kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilirsiniz ama bu semptomların dikkate alınmaması bütünsel sağlık açısından sakıncalı” dedi.
GENETİK GÖZ ALTI MORLUĞU BİLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
göz altı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle her yaşta görülebiliyor. Sağlıksız beslenmenin yanı sıra, protein, demir, C vitamini gibi eksikliklerin mor halkaların oluşmasına zemin hazırladığını kaydeden Hande Ulusal, tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“İlk etapta beslenme ve uyku düzeninin gözden geçirilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme biçiminin benimsenmesi ve uykunun düzene oturtulması tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Ardından ileri teknolojilerin gücünden faydalanarak göz altı morluklarının uzun süren etkili sonuç verecek şekilde tedavi edilmesi mümkün. Eyelit gibi en yeni tedavi yöntemleriyle artık genetik göz altı morluğu bile tedavi edilebiliyor.”
TEMBEL DAMARLAR HAREKETLENDİRİLİYOR
Eyelit tedavisinin göz altında morluklar oluşmasına neden olan tembel damarları aktif hale getirerek bölgedeki kan dolaşımını hızlandırdığına değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Haftada bir olmak üzere 7 seansta uygulanan bu tedavi yöntemi, bölgede yeni kılcal damarlar örülmesini sağlıyor. Morluğun büyüklüğüne ve direncine göre seans sayıları artabiliyor. Mor halkaların oluşmasına neden olan stres, sağlıksız beslenme, uykusuzluk, aşırı alkol ve sigara tüketiminden uzak durulduğunda tedavi daha kalıcı sonuçlar veriyor” diye konuştu.
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