Uzmanı uyardı: 'Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli'

17 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Basit bir kimyasal bileşik olan sodyum klorür, diğer adıyla yemek tuzu, yüzyıllardan beri insanlar için büyük bir önemi olan bir gıda maddesi. Ancak her şeyde olduğu gibi tuzun da fazlası insan sağlığını tehdit edebiliyor.



İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün açıklamasında, “Günlük iyot ihtiyacını 150 mikrogramdır ve tuz tüketiminin günde 5-6 gramı geçmemesi gerekir. Sofra tuzunun sağlık için en önemli mikro elementlerden biri olan iyot içeren tuz formuna sahiptir. Tuz tüketiminde iyotlu tuzu tercih etmek gerekir çünkü ülkemizde su ve gıdalarla alınan iyot, sağlık açısından yeterli olmamaktadır” dedi.

1 GRAM TUZ 250 GRAM SUYU TUTUYOR

Tuzun yetersiz alınmasının yanı sıra, aşırı tüketiminin de sağlık açısından önemli tehlikeler doğurduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, "1 gram tuz vücutta ortalama 250 gram su biriktirir. Fazla tuz tüketimi, sodyum miktarında artışa bağlı olarak tansiyonun aşırı şekilde yükselmesine yol açar. Hipertansiyon ise kalp-damar (kalp krizi) ve beyin-damar (inme-felç) hastalıklarında risk artışına yol açar. Tuzda bulunan sodyum beraberinde fazla suyu da tutarak vücutta ödem oluşmasına sebep olur. Hipertansiyon göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olur. Fazla tuz; insülin salınımı ve sinyal iletimlerini bozarak insülin direncini artırır, bu durum da sonuçta diyabete eğilim ve obezite hastalığıyla sonuçlanır" dedi.

Tuzun fazlasının hastalık risklerini artırdığına değinen İyigün, “Günlük tuz tüketimi, yaklaşık silme bir tatlı kaşığı tuz tüketimine denk gelen 5-6 gramı geçmediği taktirde hastalıklardan ve tuzun zararlarından korunuruz” diye konuştu.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün riski azaltmak için şu önerilerde bulundu: