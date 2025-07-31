Uzmanı uyardı: 'Her yüz yapısına aynı burun olmaz'

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Mutluhan Temizsoy, burun estetiğinin (rinoplasti) yalnızca estetik bir müdahale değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir operasyon olduğunu belirtti. Burun yapısındaki şekil bozukluklarının yanı sıra nefes alma problemlerinin de bu ameliyatla giderilebildiğini söyledi.

“HEM ESTETİK HEM FONKSİYONEL SORUNLARA ÇÖZÜM”

Dr. Temizsoy, rinoplastiye başvuran hastaların bir kısmının sadece burnunun şeklinden memnun olmadığını, bir kısmının ise deviasyon gibi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçların bir arada değerlendirildiği durumlarda, tek cerrahi işlemle her iki sorunun aynı anda çözülebildiğine dikkat çekti.

“HER YÜZE AYNI BURUN OLMAZ”

Burun estetiğinin kişinin özgüvenini artırdığını vurgulayan Dr. Temizsoy, bu süreçte gerçekçi beklentilerin büyük önem taşıdığını söyledi. “Önemli olan yüzdeki uyum ve doğal görünümdür; tamamen farklı bir yüz beklemek doğru olmaz. Gerçekçi beklentiler kişiyi de memnun eden sonuçları getiriyor” dedi.

“AMELİYAT ÖNCESİ KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA ŞART”

Her hastanın yüz yapısının ve beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çeken Dr. Temizsoy, ameliyat öncesi dönemde fotoğraf analizleri, tomografi ve gerektiğinde 3 boyutlu simülasyonlarla kişiye özel planlama yapıldığını belirtti. Bu sayede daha doğal ve uyumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

“AÇIK VE KAPALI TEKNİKLER KULLANILIYOR”

Ameliyatların çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirildiğini belirten Dr. Temizsoy, açık ve kapalı tekniklerin hastaya göre belirlendiğini söyledi. “Daha kapsamlı yapısal değişikliklerde açık teknik tercih edilirken, iz kalmamasını isteyen ve sınırlı müdahale gereken hastalar için kapalı teknik uygundur” açıklamasında bulundu.

“İYİLEŞME SÜRECİ SABIR GEREKTİRİR”

Ameliyat sonrası dönemde şişlik, morluk ve burun tıkanıklığının normal olduğunu belirten Temizsoy, burun üzerine atel yerleştirildikten sonra hastaların çoğunlukla aynı gün taburcu edildiğini ifade etti. Burnun son halini almasının 6 ila 12 ay sürebileceğini, bu süreçte düzenli kontrollere gitmenin ve burnu dış etkilerden korumanın çok önemli olduğunu söyledi.

“KOMPLİKASYONLAR AZALTILABİLİR”

Her cerrahi işlemde olduğu gibi rinoplastide de bazı risklerin bulunduğunu belirten Temizsoy, enfeksiyon, kanama, burun asimetrisi veya anesteziye bağlı komplikasyonların nadiren de olsa görülebileceğini söyledi. Uzman bir cerrah ve doğru hasta seçimiyle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

“DOĞAL GÖRÜNÜM VE YÜZ UYUMUNA ODAKLANILMALI”

Dr. Temizsoy, başarılı bir burun estetiği ameliyatının yalnızca cerrahi beceriye değil, aynı zamanda hastanın beklentilerini doğru yönetmeye de bağlı olduğunu belirtti. “Yüzle uyumlu, doğal bir burun hem görünüm açısından tatmin edici olur hem de kişiye özgüven kazandırır” diyerek sözlerini tamamladı.