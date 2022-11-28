Uzmanı uyardı: 'İnsanların yüzde 43'ü en az bir kere yaşıyor...'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Avrupa Dermatoloji Akademisi Dergisi’nin önemli bir halk sağlığı olan cilt problemlerine dair 27 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre, neredeyse her 2 kişiden biri (yüzde 43) son bir yıl içinde en az bir dermatolojik sorundan rahatsız olduğunu söylerken, en sık görülen rahatsızlıkların başında akne geliyor.

Akne gibi ciltte leke kalmasına yol açan sorunların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte dermatolojik tedavilerde teknolojik çözümlerin önemi de gün geçtikçe artıyor.

Dijital cihazlar, uzmanların cilt rahatsızlıklarını tespit ve tedavi etmesini kolaylaştırıp hızlandırırken, konu kapsamında yapılan araştırmalar da son teknolojiyle geliştirilen lazer ışın tedavilerinin, elle yapılan tedavilerden daha yararlı olduğunu gösteriyor.

“LAZER CİHAZLAR SONUÇ ELDE EDİLMESİNİ SAĞLIYOR”

Yapay zeka ile üretilen lazer cihazların gelecek dönemde dermatolojik tedavilerde daha sık kullanılacağını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Hande Ulusal, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Son teknolojiyle üretilen cihazlar tıbbın birçok alanında olduğu gibi, dermatolojik tedavilerde de artık sıkça kullanılıyor. Buna rağmen bu alanda hizmet veren birçok özel klinik ve güzellik merkezleri bu gelişmeleri yakalamakta zorlanıyor. Ancak deride kalıcı izler bırakan sorunlar başta olmak üzere dermatolojik rahatsızların çoğunda son teknolojiyle üretilen lazer cihazları, hem daha pratik bir şekilde sonuç elde edilmesini sağlıyor, hem de elle müdahaleye kıyasla daha sağlıklı ve hijyenik bir tedavi sürecini mümkün kılıyor.”

LAZER CİHAZLAR CİLT LEKELERİNİ TEDAVİDE YARDIMCI OLUYOR

Teknolojik cihazların gelecek dönemde cilt sorunlarının tespit ve tedavi süreçlerine yön vereceğinin altını çizen Dermatoloji Eğitmeni ve Uzmanı Hande Ulusal, “Cilt yaralarının iyileşmesi kişiden kişiye farklılık gösterse de uzun zaman alabiliyor. Özellikle yaraların ciltte bıraktığı lekelerin iyileşmesi bazen haftaları hatta ayları bulabiliyor. Araştırmacılar cildin yenilenmesi ve iyileşme sürecini kısaltmak için yeni çözümler üstünde çalışırken, uzmanların bu noktada kişinin doğal reaksiyonlarını da takip ederek tedaviyi bu çözümlerle yapmaları daha faydalı oluyor. Biz de merkezimizde kullandığımız son teknoloji lazer cihazlar ile akne izi tedavisinden cilt sıkılaştırmaya, kırışıklıktan yara izlerine ve kronik kızarıklıklara kadar birçok alanda hizmet veriyoruz” dedi.

HASTALAR CİLT SORUNLARINA DAİR SORULARINA CEVAP ARIYOR

Teknolojik cihazların leke tedavisindeki kullanımına dair açıklamalarda bulunan Ulusal, “Teknolojik cihazlar dermatolojik tedavilerin uygulama pratiklerini değiştirirken, hastaların bu süreçte bilgilendirilmesi çok önemli. Çünkü hastaların çoğu bize başvurduklarında, leke tedavisi nedir, leke tedavisi nasıl yapılır, leke tedavisinde lazer yöntemi mantıklı mı, cilt lekeleri neden oluşur gibi sorulara cevap arıyor. Aptos ve FDA onaylı dermal dolgu Restylane’in uluslararası kadrosunda yer alan bir uzman olarak, tedaviye başlamadan önce hastalarımın teknoloji ve cilt tedavileri arasındaki ilişki hakkında merak ettiği tüm soruları yanıtlıyorum" diye konuştu.

GÜNEŞ YANIĞI, AKNE VE PİGMENTASYON BOZUKLUĞU CİLT LEKESİNE NEDEN OLABİLİR

Cilt lekelerinin oluşma sebeplerinin ilk sırasında güneş yanığı, akne, pigmentasyon bozukluğunun bulunduğunu aktaran Ulusal, “Cilt lekeleri dünya genelinde yaygın olarak görülmekle birlikte, tedavisi de kişiye göre değişiklik gösteriyor. Bunun için cilt tedavisini uygulamadan önce uzmanların hastalarının sağlık sorunlarını dikkate alarak cilt taraması yapması gerekiyor. Çünkü cilt lekelerinin oluşması dış faktörlere bağlı olduğu kadar, bu durumu tetikleyici bir hastalığın habercisi de olabilir. Ancak herhangi bir hastalığın bulunmadığı durumlarda lazer tedavisi yapmak en etkili çözüm olarak kabul ediliyor. Biz de cilt lekelerini son teknoloji fotona lazer cihazıyla tedavi eden sayılı merkezlerden biri olarak, ciltte görülen diğer hastalıkların tedavisinde de teknolojiyi esas alarak çözüm üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.