Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Kolon kanserinin diğer kanser türleri içerisinde ilk üç sırada yer aldığını belirten Doç. Dr. Borazan, kolon kanserinin engellenebilir ve erken evrede tamamen tedavi edilebilir kanserler arasında ön sırada yer aldığını ifade etti.

Doç Dr. Ersin Borazan, erken teşhis için 45 yaşını aşan herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini de kaydetti.

Sigara ve alkol kullanımının, fazla kiloların, lifli gıdalarla beslenmemenin, kırmızı et ve işlenmiş gıdaları tüketmenin kolon kanserine yakalanma riskini artırdığına da dikkat çeken Doç. Dr. Borazan, ''Kolon Kanserinden korunma yöntemlerinin yanında, özellikle aile hikayesi olanlar ile kalın bağırsakta polipi bulunan hastaların daha erken yaşlarda takip ve tedavisinin yapılması önem arz etmektedir. Günümüzde bazı genetik testler ile de kolon kanseri yatkınlığı saptanabilmektedir. Erken evrede kolon kanseri saptanan hastalarda kalın bağırsağın tutulum yerine göre, her türlü endoskopik, laparoskopik veya açık cerrahi işlemler ile hastalıktan şifa ile kurtulmak artık imkansız değil, tam aksine en etkin ve hasta için en iyi yöntemlerdir. Özellikle makatta kanama, dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı, kabızlık ve anemi şikayeti olan kişileri özellikle tarama amacıyla Genel Cerrahi Kliniği’ne başvurması gerekmektedir’’ dedi.