Uzmanı uyardı: Mantarlar yaz aylarında tehdit oluşturuyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nasım Behkamı, yaz aylarında artış gösteren mantar enfeksiyonlarına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak hava, terleme, havuz-deniz gibi aktiviteler ve ortak kullanım alanlarının mantar enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirten Uzm. Dr. Behkamı, alınacak basit önlemlerle bu enfeksiyonların önüne geçilebileceğini söyledi.

‘SICAK VE NEMLİ ORTAMLAR MANTAR İÇİN UYGUN ZEMİN HAZIRLAR’

Mantar enfeksiyonlarının, mikroskobik mantarların cilt, tırnak, saçlı deri ya da iç organlara yerleşerek oluşturduğu hastalıklar olduğunu belirten Uzm. Dr. Behkamı, “Bazı mantarlar normalde derimizde bulunur, ancak bağışıklık zayıfladığında ya da ortam uygunsa hastalık oluşturabilir” diye konuştu.

İnsanlarda en sık dermatofitler, mayalar ve küf mantarlarının enfeksiyona yol açtığını kaydeden Uzm. Dr. Behkamı, bu mikroorganizmaların özellikle ayak parmak araları, kasık, koltuk altı, tırnak ve saçlı deri gibi sıcak ve nemli bölgeleri tercih ettiğini ifade etti.

‘BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE ENFEKSİYON DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR’

Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonların daha yaygın ve dirençli olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Behkamı, “Organ nakli alıcıları, kemoterapi gören hastalar, HIV pozitif bireyler ya da uzun süre antibiyotik kullananlar risk grubunda yer alır. Bazı durumlarda mantarlar kana karışarak ciddi sistemik enfeksiyonlara da neden olabilir” açıklamasında bulundu.

DENİZ, HAVUZ VE SPOR SALONLARI İÇİN UYARI

Yaz aylarında mantar vakalarında artış yaşandığını belirten Uzm. Dr. Behkamı, “Sıcak hava, terleme, uzun süre kapalı ayakkabı giymek, deniz ve havuz sonrası cildin tam kurutulmaması gibi etkenler mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur” dedi. Özellikle havuz, duş alanları ve spor salonları gibi ortak kullanım alanlarının bulaş açısından risk taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Behkamı, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve terlik kullanımının önemine dikkat çekti.

‘YOĞUN KAŞINTI VE KIZARIKLI EN YAYGIN BELİRTİLER ARASINDA’

Mantar enfeksiyonlarının genellikle yoğun kaşıntı, kızarıklık, pullanma, kötü koku, çatlak, tırnaklarda sararma ve kalınlaşma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Behkamı, ağız içinde beyaz tabaka oluşumunun da (pamukçuk) yaygın görüldüğünü belirtti.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Tanının çoğunlukla dermatolojik muayeneyle konduğunu ancak gerekirse mikroskopi, kültür veya Wood lambası gibi testlerin uygulanabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Behkamı, “Yüzeyel enfeksiyonlar genellikle antifungal kremlerle, yaygın enfeksiyonlar ise ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilir. Özellikle tırnak mantarında tedavi süresi daha uzun olabilir” ifadelerini kullandı.

‘TEDAVİ EDİLMEZSE YAYILABİLİR VE KALICI HASAR BIRAKABİLİR’

Tedavi edilmeyen mantar enfeksiyonlarının kronikleşebileceğini ve deride çatlaklarla bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Behkamı, “Tırnakta kalıcı deformasyon bırakabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde iç organlara yayılabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir” diye konuştu.

KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Mantar enfeksiyonlarından korunmak için günlük hayatta dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Uzm. Dr. Behkamı, şu önerilerde bulundu:

· Derinin kuru tutulması,

· Terledikten sonra duş alıp iyice kurulanmak,

· Halka açık duşlarda terlik kullanmak,

· Pamuklu ve hava alan kıyafetler tercih etmek,

· Ayakkabıların havalandırılması, çorapların sık değiştirilmesi,

· Kişisel eşyaların paylaşılmaması.

‘SIK TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR BAŞKA HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR’

Uzm. Dr. Behkamı, “Tekrarlayan mantar enfeksiyonları bazen diyabet, hormonal bozukluklar ya da bağışıklık sistemine ait başka rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda sadece mantar tedavisi değil, altta yatan hastalıkların da araştırılması gerekir” diye konuştu.

Cilt sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr. Behkamı, “Mantar enfeksiyonları yaygın görülse de tedavi edilebilir hastalıklardır. İhmal edilmemeli, uygun tedavi geciktirilmemelidir” dedi.