Uzmanından, 'Aç değilim ama elim pakete gidiyor' diyenlere 3 saniye kuralı

Sürekli bir şeyler yeme isteği hemen hemen herkesin başına gelen bir deneyim olsa da genellikle günlük yaşamın istenmeyen bir parçası haline gelebiliyor. Hatta birçok kişi işlenmiş gıdaları, abur cubur ürünlerini azaltmaya çalışırken daha çok yeme eğilimine girebiliyor. Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, yiyecek tüketimini sınırlandırmak ve kontrol edebilmek isteyenlerde bu nedenle kaygı oluşabileceğini söyledi.

STRES DE SÜREKLİ ATIŞTIRMA SEBEBİ OLABİLİR

Bazen kişilerin yeme eğiliminde olduğunda psikolojik olarak da rahatsız hissedebileceğine değinen Yılmaz, "Yiyecek isteği zayıflık işareti değildir, beynin hem beslenme hem de psikolojik ihtiyaçlara verdiği yanıttır. Yani sürekli elimizin paketli gıdalara gitmesi aslında bedenin değil, zihnin otomatik bir tepkisi olabilir. Yeterince yememek, belirli yiyecekleri kısıtlamak veya yemekler arasında uzun boşluklar bırakmak ve psikolojik nedenler, stres, duygular ve karşılanmamış ihtiyaçlar sürekli olarak bir şeyler yemenin nedenleri arasında sayılabilmektedir" şeklinde konuştu.

ÖNCE DÜŞÜNCELERİNİZİ FARK EDİN

Bu tür durumlarda genelde kişilerin açlık hissiyle abur cubura yöneldiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Yılmaz, "Aslında açlık hissedildiğinde durumun fiziksel mi duygusal mı olduğunu anlayabilmek, bu davranışın kontrolünü ele almayı sağlayabilir. Bu nedenle sağlıklı beslenmenin temelinde önce düşünme biçimini değiştirmek yer alır. Otomatik olarak besinlere el uzatma davranışını kırmanın ilk kuralı düşünceleri ve durumu fark etmekle başlar. Yani bir şey yemeden önce bunun açlıktan mı yoksa stresten mi kaynaklandığını ayırt etmek faydalı olabilmektedir. Bir şeyi yemeden önce kendinize 3 saniye verin ve durumun ne olduğunu anlamaya çalışın" dedi.

KISA BİR NEFES EGZERSİZİ YAPIN

Verilen 3 saniyeden sonra yeme davranışının yerine farklı bir alternatif konulabileceğini ifade eden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Örneğin kısa nefes egzersizleri gibi 1-2 dakika yönlendirme ile dürtünün geçmesi sağlanabilir. O sürede su içmek bile o otomatik isteğin hızla azalmasına yardımcı olacaktır. Çevrede düzenlemeler yapılabilir. Bu dönemde çok kolay ulaşılabilen zararlı yiyecekleri çevreden kaldırmak faydalı olabilir. Düzensiz öğün yapmak yetersiz proteinden kaynaklı beslenme stili de açlık tetikleyebilir. Kişiler kendisine ‘Bunu yememeliyim’ diyerek besin yasağı koymamalıdır. Çünkü bu davranış biçimi açlık isteğini daha da güçlendirebilir. Yani yeme ataklarını önlemek için önce ‘Dur, fark et’ davranışı benimsenmeli, 1-2 dakika nefes egzersizi yapılmalı, sonrasında su içilmeli. Bu noktalar gerçekten açlık mı çekiliyor yoksa sıkıntıdan mı yeniyor kısmında yardımcı olabilir. Bunun yanında öğünlerde yeterli protein ve lif alarak dengeli beslenmeli. Zaten dengeli ve sağlıklı beslenildiğinde eğer altta yatan daha farklı bir tıbbi sebep yoksa açlık atakları kendiliğinden sona erecektir" ifadelerini kullandı.