Uzmanından anne adaylarına kış enfeksiyonlarına karşı korunma önerileri

Gebelikte bağışıklığın doğal olarak baskılanması nedeniyle enfeksiyonların daha kolay gelişebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, kış aylarında gebeler için uyarılarda bulundu. Opr. Dr. Aydemir, gebelerin hem fiziksel hem de bağışıklık sistemi açısından bazı ek riskler taşıdığını belirtti.

"HAMİLELER ENFEKSİYONA DAHA YATKIN OLABİLİR"

Soğuk hava ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesinin, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların daha hızlı yayılmasına neden olduğunu söyleyen Opr. Dr. Aydemir, "Gebelik döneminde bağışıklık sistemi doğal olarak baskılanmış olduğu için anne adayları enfeksiyonlara daha açıktır. Bu nedenle dışarı çıkarken hava durumuna uygun, kat kat giyinmek, ısı kaybını önleyen kaliteli bir mont tercih etmek ve baş-boyun bölgesini korumak önemlidir. Ayrıca grip sezonunda özellikle kalabalık ve havalandırması yetersiz ortamlardan kaçınmak enfeksiyon riskini ciddi şekilde azaltır" diye konuştu.

"D VİTAMİNİ TAKİBİ YAPILABİLİR"

Kış aylarında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin de D vitamini eksikliği olduğunu dile getiren Opr. Dr. Aydemir, "Güneş ışığından daha az yararlanıldığında hem anne hem de bebeğin kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. Gebeler bu dönemde düzenli D vitamini takibi yaptırmalı ve hekim önerisi doğrultusunda takviye kullanmalıdır. Aynı zamanda ev ortamlarının sıcak olması kadar nem dengesinin korunması da önemlidir, fazla kuru hava hem burun tıkanıklığına hem de uyku kalitesinin bozulmasına yol açabilir. Ortalama yüzde 40-50 nem seviyesinin korunması, odaların düzenli havalandırılması ve mümkünse hava temizleyici cihazlar kullanılması anne adayının daha rahat bir kış dönemi geçirmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"DÜŞME RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Kış gebeliklerinde düşme ve kayma riskine karşı alınacak önlemlerin de hayati önem taşıdığını belirten Opr. Dr. Aydemir, "Özellikle buzlanmanın olduğu bölgelerde dışarı çıkan anne adaylarının tabanı kaymaz ayakkabılar tercih etmeleri, merdivenlerde tırabzan kullanmaları ve ani hareketlerden kaçınmaları gerekir" dedi.

"SIVI TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulunan Opr. Dr. Aydemir, "Soğuk havalarda sıvı tüketimi de genellikle azalır, oysa yeterli su tüketimi hem amniyon sıvısının dengede kalması hem de ödemin azaltılması için kritiktir. Hamileler günde en az 2 litre su içmeyi hedeflemelidir. Beslenmelerinde mevsim sebzelerine, protein kaynaklarına ve bağışıklığı güçlendiren gıdalara (zencefil, bal, limon, yeşil yapraklı sebzeler) yer vermelidirler. Bu basit fakat etkili önlemlerle kış ayları, anne adayları için sağlıklı ve keyifli bir hamilelik süreci olarak geçirilebilir" ifadelerini kullandı.