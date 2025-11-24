Uzmanından bağışıklığı güçlendiren besin önerileri

Vücudu virüsler, bakteriler ve zararlı maddelere karşı koruyan karmaşık bir savunma ağı olan bağışıklık sistemini güçlü tutan bazı besin grupları, içerdikleri vitamin, mineral ve biyoaktif bileşikler nedeniyle ‘süper besinler’ olarak adlandırılıyor. Diyetisyen Elif Berfin Aydoğdu, özellikle C vitamini, D vitamini, çinko, probiyotik ve prebiyotiklerin bağışıklığın temel yapı taşları arasında yer aldığını belirtti.

‘C VİTAMİNİ VE ÇİNKO BAĞIŞIKLIĞIN KİLİT NOKTALARINDA’

C vitamininin bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artıran güçlü bir antioksidan olduğunu söyleyen Dyt. Aydoğdu, “Portakal, mandalina, kivi, çilek, kuşburnu, kırmızı biber, brokoli, karnabahar, ıspanak ve maydanoz C vitamini açısından zengindir. Çinko minerali de bağışıklık hücrelerinin doğru çalışması için kritik öneme sahiptir. Kırmızı et, yumurta, kabak çekirdeği, kaju, badem, tahin, baklagiller ve tam tahıllar çinko içeriği yüksek besinlerdir” diye konuştu.

‘BAĞIRSAK FLORASI BAĞIŞIKLIĞI BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLİYOR’

Bağırsak sağlığının bağışıklık sistemi üzerindeki büyük etkisine değinen Dyt. Aydoğdu, probiyotik ve prebiyotik içeren besinlerin bu dönemde kritik olduğunu söyledi. Dyt. Aydoğdu, “Kefir, yoğurt, fermente turşular, kombucha ve kimchinin probiyotik; sarımsak, pırasa, soğan, yer elması, muz, yulaf ve baklagiller ise prebiyotik açısından zengindir” ifadelerini kullandı.

‘BESİNLERİ DOĞRU TÜKETMEK BAĞIŞIKLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR’

C vitamininin ısıya çok hassas olduğunu belirten Dyt. Aydoğdu, “Bu vitamin içeren sebzeler mümkün olduğunca çiğ veya az pişmiş tüketilmelidir. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Yumurta veya yağlı balık gibi besinlerin yanında sağlıklı yağ tüketmek emilimi artırır” dedi.

Probiyotiklerin kaynatıldığında etkisini kaybettiğini vurgulayan Aydoğdu, yoğurt ve kefirin sıcak yemeklere eklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sarımsağın ezildikten sonra birkaç dakika bekletilmesinin bağışıklığı güçlendiren allicin maddesini artırdığını da vurguladı.

‘YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR’

Rafine şekerin bağışıklık hücrelerinin mikroplarla savaşma kapasitesini saatlerce azaltabileceğini belirten Dyt. Aydoğdu, “İşlenmiş gıdalar, yüksek tuz ve trans yağ içeren atıştırmalıklar bağırsak florasını bozarak bağışıklığı olumsuz etkiler. Yetersiz protein tüketimi de antikor üretimini azaltarak bağışıklığı zayıflatır” dedi.

‘SU TÜKETİMİ, UYKU VE STRES YÖNETİMİ DE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Beslenmenin tek başına yeterli olmadığını belirten Dyt. Aydoğdu, düzenli su tüketiminin lenf dolaşımını desteklediğini, kaliteli uykunun ise enfeksiyon riskini azalttığını söyledi. Dyt. Aydoğdu, stres yönetiminin bağışıklığı baskılayan kortizol hormonunun yükselmesini engellediğini de ekledi.

‘BAĞIŞIKLIK BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ’

Dyt. Aydoğdu son olarak şunları söyledi:

“Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme, probiyotik–prebiyotik tüketimi, yeterli vitamin-mineral alımı, şekerden uzak durma, düzenli su içme, uyku ve stres kontrolü bir arada ele alınması gereklidir”