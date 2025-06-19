Uzmanından ebeveynlere yaz tatili rehberi: 'Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratın'

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çocukların yaz tatilini yalnızca dinlenme ve eğlenme zamanı olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimleri için önemli bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Karaçiçek, bu süreçte ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"TATİLİ BOŞ GEÇİRMEK GELİŞİMİ ZAYIFLATABİLİR"

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca çocuk uzun bir tatile adım atarken, Karaçiçek çocukların tamamen serbest bırakılmasının bazı alışkanlıkların zayıflamasına ve öğrenilmiş bilgilerin unutulmasına neden olabileceğini ifade etti. “Küçük ama etkili dokunuşlarla çocukların hem zihinsel hem sosyal gelişimini destekleyen bir tatil planı yapılabilir” dedi.

YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMEK İÇİN 12 ÖNERİ

Psikolog Karaçiçek, çocukların tatilini hem öğretici hem de eğlenceli hale getirmek isteyen ebeveynler için şu önerileri paylaştı:



Düzenli günlük rutinler oluşturun: Serbestlik içinde bile belirli saatlere dayalı bir program çocuklara güven ve disiplin kazandırır.

Okuma alışkanlığını sürdürün: Her gün kitap okumaya ayrılan zaman, çocukların kelime dağarcığını ve öğrenme becerilerini destekler.



Ekran süresini sınırlandırın: Kaliteli içeriklerle sınırlı süreli ekran zamanı belirleyin.



Fiziksel aktivitelere teşvik edin: Parkta oynamak, yüzmek, bisiklet sürmek çocukların enerjisini dengeli kullanmasına yardımcı olur.



Yaratıcılığı destekleyin: Resim, hikâye, müzik gibi faaliyetlerle hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olun.



Ev içi sorumluluklar verin: Yaşına uygun görevlerle çocuklara özgüven ve sorumluluk kazandırın.



Yeni hobiler keşfettirin: Dans, satranç, kodlama gibi alanlarda yaz kurslarına katılımı teşvik edin.



Kültürel geziler planlayın: Müze, tiyatro, tarihi yer ziyaretleriyle genel kültürlerini artırın.



Arkadaşlarla vakit geçirmesini sağlayın: Sosyal gelişim için yaşıtlarıyla etkileşim önemlidir.



Ailece kaliteli zaman geçirin: Masa oyunları, piknik ve film gibi etkinliklerle aile bağlarını güçlendirin.



Seyahatleri öğretici hale getirin: Doğayı gözlemlemek ve farklı kültürleri tanımak çocuğun ufkunu genişletir.



Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürün: Renkli tabaklar ve sağlıklı atıştırmalıklarla tatilde dengeli beslenme alışkanlığı devam ettirilmeli.

YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN TATİLİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜN

Tatilin sonunda çocuklarla birlikte yeni hedefler belirleyip, okul dönemine yönelik motivasyon oluşturulabileceğini söyleyen Karaçiçek, “Bu yaklaşım, çocukların öğrenmeye daha pozitif ve planlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olur” ifadelerini kullandı.