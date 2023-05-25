Uzmanından kızamıkta vaka artışına karşı aşı uyarısı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 07:00

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, son dönemde kızamık vakalarında artış olduğuna dikkati çekti. Çocukluk çağı aşılamasının 2019 yılında yüzde 98 oranında olduğunu belirten Kara, Covid-19 pandemisi nedeniyle aşı karşıtlığı ve kararsızlığının artması ile düzensiz göçlerle aşılama oranında düşüş yaşandığını söyledi.

"SORUN TEŞKİL EDİYOR"

En önemli unsurların aşılama ve aşı reddi olduğunu belirten Kara, “Bir taraftan da aşısız yabancı çocukların ülkemize gelmesi çok büyük sorun teşkil ediyor. Kızamık bizim için çok ciddi bir hastalık. Çünkü yeterli önlemleri almazsak ölümcül bir hastalık. Zatürre, menenjit, otit (orta kulak iltihabı) gibi ciddi sorunlara sebep oluyor" dedi.

"AŞILARIMIZI YAPTIRMAMIZ GEREK"

Aşı reddinin koronavirüs enfeksiyonundan sonra yaygınlaştığını belirten Kara, “İnsanlar aşıya karşı biraz daha önyargılı olmaya başladı. Bu moda gibi gitgide yayılıyor. Bu çok tehlikeli. Aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Özellikle çocukluk çağı aşıları mutlaka yaptırılmalı. En belirgin belirti, gözde kızarıklık, öksürük, burun akıntısı, sonrasında yaygın döküntü" diye konuştu.

"NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARA SEBEP OLABİLİR"

Aşılamanın çok önemli olduğunu belirten Kara, “Ailelere çocuklarına mutlaka çocukluk çağı aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Kızamık, diğer virüs enfeksiyonları hayatı tehdit eden, ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Kızamığı geçirdik bitti diye bir durum yok. Kızamık seneler sonra bile ciddi nörolojik komplikasyonlara sebep olabilen bir duruma sebep olur. Bu yüzden aşılarını yaptırsınlar. Aşı hayat kurtarır" diye konuştu.