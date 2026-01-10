Uzmanından kritik uyarı: ‘Çocuğunuzun ateşi var diye hemen ilaca sarılmayın’

Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ateşin, sadece çocuğun bedenini değil, ailelerin evhamını da yükselttiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Coşkun Saf, “Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ateş, sadece çocuğun bedenini değil, ailelerin evhamını da yükseltiyor. Ateşin derecesinden hastaneye gidiş süresine, antibiyotik kararından evde bakıma kadar yaşanan kararsızlıklar süreci daha da zorlaştırabiliyor” dedi.

‘38 DERECENİN ÜZERİ ATEŞ KABUL EDİLİYOR’

Ateşin tanımının ölçüm yerine göre değişebileceğini belirten Dr. Saf, “Vücut ölçüm yerine göre değişmekle birlikte, çocuklarda kabaca 38 derecenin üzerini ateş olarak değerlendiriyoruz. Ailelerin en çok sorduğu sorulardan biri ise ateş ölçüm yöntemi oluyor. Merkezi vücut ısısını en doğru gösteren ölçümler rektal ya da ağızdan yapılan ölçümlerdir. Ancak pratikte zor olduğu için daha çok koltuk altı, cilt ya da kulaktan ölçümleri tercih ediyoruz. 5-6 ayın altındaki bebeklerde kulaktan ölçüm uygun olmayabilir, bu yaş grubunda koltuk altı ölçümü tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘ATEŞTEN ÇOK ÇOCUĞUN GENEL DURUMU ÖNEMLİ’

Ateşin derecesinden ziyade çocuğun genel durumunun belirleyici olduğunu vurgulayan Dr. Coşkun Saf, “Çocuğun yeme içmesinde bir sorun yoksa, sıvı alabiliyorsa, oyun oynuyor, göz teması kuruyor ve sosyal tepkileri normalse ateşe bir dereceye kadar müsaade edilebilir. Her ateşi mutlaka sıfırlamak ya da hemen düşürmek doğru değildir. Çünkü belli derecede ateşin bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde ateş daha ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Bunun dışında ateş 3 günü aşarsa, şiddetli kusma, döküntü, solunum sıkıntısı ya da havale gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır” dedi.