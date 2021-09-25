Uzmanından pandemide 'burun estetiği ameliyatı' uyarısı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 00:00

Covid-19 enfeksiyonunun ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, koku almada kayıp ve öksürük şikayetleri ile kendini belli eden üst solunum yollarından başlayan bir hastalık olduğunu hatırlatan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Demir, pandemide burun estetiği ameliyatı yaptırmak isteyenlere uyarılarda bulundu.



AMELİYATHANE VE EKİP DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİ

Op. Dr. Demir, “Burun cerrahisi ile uğraşan tüm ekibin virüsün bulunduğu alanlarla yoğun teması söz konusu olduğu için ameliyat öncesi iyi değerlendirmek zorundayız. Burunda yapacağımız estetik veya nefes almaya yönelik cerrahi işlemlerde uygulanan genel anestezi sırasında, entübasyon işlemi esnasında virüslerin akciğerlere doğru bulaştırma riski söz konusu olabilir” diye konuştu.

COVİD-19 GEÇİŞME ÖYKÜSÜ OLANLAR AMELİYATI İLERİ TARİHE ERTELEMELİ

“Hasta ve hasta yakınında şüphe uyandıracak şikayet ve belirti olması durumunda veya yakın temasta bulunduğu kişilerin koronavirüs geçirme öyküsü varsa ameliyatımızı ileri bir tarihe ertelememiz daha sağlıklı olacaktır” diyen Op. Dr. Demir, “Genel anesteziye ve cerrahi strese bağlı vücut direnci düşeceği için ameliyat esnasında Covid-19 pozitif olan hastaların ameliyattan sonra hastalığı daha ağır geçirme riski olabilir. Bu hastalarda olası bir akciğer tutulumunda iyileşmeleri daha zor olabilir. Hastanede gerekli tüm tedbirleri almak kaydıyla bu tür estetik işlemleri güvenle gerçekleştirmekteyiz. Ancak ameliyat öncesi genel anestezi için bakılan rutin tahlillerin yanında, hastanın ve kendisine hastanede eşlik edecek kişinin mutlaka Covid-19 testlerinin tamamlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Hastanede yapılan Covid-19 test sonucunun negatif olduğu kesinleşmeden hasta ve hasta yakınının cerrahi servise alınmadığını belirten Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde hem hasta ve hasta yakınlarını hem de hastane çalışanlarını korumuş oluyoruz. Ameliyat öncesi, ameliyat anında ve ameliyat sonrası servisteki bakımlarında yine virüse yönelik tedbirler uygulanarak bulaşma riskini minimuma indiriyoruz. Yatış süresi boyunca ziyaretçi kabul edilmeyip, mümkün olduğunca hastanın yatma süresini kısa tutuyoruz. Dolayısıyla Covid-19 sürecinde gerekli tedbirler alınarak burun estetiği ameliyatları rahatlıkla yapılabilir.”

AMELİYAT SONRASI MASKE KULLANIMI

Burun estetiği düşünenlerin aklına “ameliyat sonrası maske kullanabilir miyim?” sorusu takıldığını söyleyen Op. Dr. Demir, teknik ve teknoloji ile gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarının son derece konforlu olduğunu ve artık sosyal hayattan uzak kalmayı gerektirmediğini sözlerine ekledi.

Burun estetiği ameliyatlarından sonra, normal zamanlarda maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde ve durumlarda tekniğini öğrendikten sonra rahatlıkla maske takabileceklerini söyleyen Dr. Demir, “Piyasada pek çok maske çeşidi bulunmaktadır. Ancak burun estetiği sonrası cerrahi maske kullanacaksa telli olmasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca İyileşme sürecinde burun ucuna baskı yapmayan her türlü maskeyi tercih edilebilir. Bunun yanı sıra ilave siperlikte kullanılabilir. Maskenin telli kısmının burun kemerinin şeklini alacak şekilde bükülüp, telin her iki uç kısmının dışarıya doğru 2-3 mm kıvrılarak ters ‘U’ şekline getirildikten sonra takılması gerekir. Böylelikle burun ucunu bu şekilde baskıdan koruyabiliriz” diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI PCR TESTİ

Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından ciddi bir talep gören burun estetiği operasyonları sonrasında Covid-19 tanısı koymak için yapılan PCR testinin yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi veren Op. Dr. Mustafa Demir, burundan ve boğazdan sürüntü yöntemiyle yapılan testin ameliyat sonrası burun sağlığı açısından sakıncalı olmadığını söyledi.

Op. Dr. Mustafa Demir, “Eğer burun içine tampon konulmuşsa, tamponlar çıkarıldıktan sonra ve ameliyatın üzerinden bir hafta geçmişse burun içinden sürüntü alınabilir. Burun deliğinden genze doğru girilerek alınan sürüntü burun sağlığı açısından problem teşkil etmemektedir” dedi. Tamponun çıkarılmadığı dönemde test yapılması zaruri ise boğazdan sürüntü alınabilir” dedi.