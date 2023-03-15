Uzmanından uyarı: 10 kişiden 1'inde körlüğe neden olabilir

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:00

Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, 12-18 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Glokom, tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında göz tansiyonu ya da karasu olarak da biliniyor. Kırk yaşın üzerindeki her 40 kişiden 1'inde görüldüğünü kaydeden Korkmaz şunları söyledi:

“Hastalığın ortaya çıktığı 10 kişiden 1'inde tamamen körlüğe neden olabilir. Bu yıl Dünya Glokom Haftası, Dünya Glokom Birliği ve Dünya Glokom Hastaları Birliği tarafından tarihi 12-18 Mart olarak belirlenmiştir. Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir. Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır. Glokomda, sabahları artan baş ağrısı, gözde kızarıklık, ağrı, görmede bulanıklık, ışıkların etrafında halkalar görme, mide bulantısı, kusma gibi belirtileri baş gösterebilir. Fakat çoğunlukla hiçbir belirti vermez.

'YILDA BİR KEZ MUAYENEDEN GEÇİLMELİ'

Tanı ayrıntılı bir muayene ve göz tansiyonunun ölçülmesi, santral kornea kalınlığı ölçümü, bilgisayarlı görme alanı testi, optik sinir başı tomografisi gibi yapılacak testlerden sonra konulabilir. Risk altındaki kişiler yılda bir kez göz muayenesinden geçmelidir.

Glokom körlükle sonlanabilecek ilerleyici ve sinsi bir hastalık olduğundan tedavi ve doktor kontrolünü aksatmamak büyük önem taşımaktadır. Özellikle 40 yaş üzerindeyseniz düzenli göz kontrollerini yaptırmayı unutmayın” ifadelerine yer verdi.