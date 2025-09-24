Uzmanından uyarı: Bağırsak kanseri gençlerde de artıyor

Dünyanın en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri (kolorektal kanser), her yıl yaklaşık 44 bin kişiyi etkiliyor ve 16 bin 800 kişinin hayatına mal oluyor. Uzmanlar, özellikle 50 yaş altındaki bireylerde görülen artışın endişe verici olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada sağlık bilgilerini paylaşan Dr. Karan Rajan, bağırsak kanserinin erken teşhisi için beş hayati belirtiyi açıkladı.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Dr. Rajan’a göre en sık görülen belirtiler şunlar:

Sürekli karın ağrısı: Geçmeyen ve devamlı hissedilen ağrı.

Ani kilo kaybı: Çaba göstermeden kilo vermek, metabolik değişimlerin işareti olabilir.

Açıklanamayan yorgunluk: Gizli kanamalar vücudu kansız bırakabilir, bu da halsizlik yaratır.

Rektal kanama: Dışkıda veya tuvalet kâğıdında kan görmek.

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik: İshal, kabızlık veya dışkı şeklinin farklılaşması.

GENÇLERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Son araştırmalar, bağırsak kanserinin yalnızca ileri yaş gruplarında değil, 50 yaş altındaki kişilerde de hızla arttığını ortaya koyuyor. Dr. Rajan, “Bağırsak kanseri yükselişte, özellikle gençlerde daha sık görülüyor. Bu belirtileri bilmek hayat kurtarabilir” diyerek uyarıda bulundu.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Uzmanlara göre bağırsak kanseri erken aşamada yakalandığında tedavi şansı çok daha yüksek. Bu nedenle belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.