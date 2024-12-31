Uzmanlar açıkladı: Bir adet sigara ömürden ne kadar zaman çalıyor?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:33

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:33

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Sinem İliaz, İngiltere'deki University College London tarafından yapılan araştırmayı değerlendirdi. Çalışmaya göre, günde bir paket sigara içen bir kişi, ömründen yaklaşık yedi saat kaybediyor. Prof. Dr. İliaz, sigaranın yalnızca yaşam süresini değil, sağlıklı yılları da yok ettiğini belirtti.

SİGARAYI BIRAKAN YIL SONUNDA 50 GÜN KAZANACAK

Araştırmada, sigarayı bırakmanın etkileri çarpıcı bir şekilde ortaya kondu. Günde 10 sigara içen bir kişi, Ocak ayında sigarayı bırakırsa:

8 Ocak’a kadar bir gün,

5 Şubat’a kadar bir hafta,

5 Ağustos’a kadar ise bir ay ömür kazanıyor.

Prof. Dr. İliaz, yıl sonuna kadar sigarayı bırakanların toplamda 50 gün kazandığını vurguladı.

“HER YAŞTA BIRAKMAK SAĞLIKLI BİR ADIM”

Sigarayı bırakmanın her yaşta büyük bir fark yarattığını belirten İliaz, “Her bir sigara, kalp hastalıkları, kanser ve inme riskini artırır. Ancak sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biridir” dedi.

TÜRKİYE’DE HER YIL 80 BİN ÖLÜM

Dünya genelinde sigara nedeniyle yılda 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. İliaz, Türkiye’de ise bu sayının yılda 80 bine ulaştığını ifade etti. “Sigara içmenin zararları sadece yaşam süresini değil, sağlıklı yaşam yıllarını da yok ediyor. Sağlıklı yaşam umudumuzun sigarayla birlikte yanmasına izin vermemeliyiz” dedi.