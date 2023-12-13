Uzmanlar açıkladı: Çıplak uyumanın sağlığa şaşırtan faydası

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:04

Sevin ya da nefret edin, çıplak uyumak farklı bir etki yaratıyor. Sadece yıkanması gereken çamaşır miktarı azalmıyor, aynı zamanda pijamalarınızı çıkarmak sağlığınız için harikalar yaratabilir. İlk başta kendinizi tuhaf hissedebilirsiniz ancak çıplak olarak dinlenmenin açıklığı aslında güveninizi artırabilir ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Yatmaya hazırlanmanın doğru ya da yanlış yolu yoktur; bu tamamen tercih meselesidir. Çıplaklık tüm uyku sorunlarınızı mucizevi bir şekilde iyileştirmese de uzmanlar, doğal yaşamanın bazı mütevazı faydaları olduğunu söylüyor.

1. DAHA GENÇ GÖRÜNEN CİLT

Sağlık platformu Welzo'nun tıbbi danışmanı James Walker, kıyafetsiz uyumanın cildinize nefes alma fırsatı verdiğini ve daha iyi hava akışı sağladığını söylüyor. Giysilerin, özellikle de dar olanların kan dolaşımını kısıtlayabildiğini ve cildinizin kollajen üretimi için gerekli olan vitamin ve mineralleri almasını zorlaştırdığını açıklıyor. Bazı malzemeler de yataktaki rahatsızlığınızı artırabilir. Lustyboy'un seks eğitimcisi ve ilişki uzmanı Aditya Kashyap Mishra , spandeks ve naylon gibi sentetik elyafların cildinizdeki nemi hapsettiğini söylüyor; eklenen ısı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Diğer sentetik kumaşlar ve boyalı pamuklu pijamalar, kumaşın size sürtünmesi nedeniyle ciltte tahrişe ve sivilceye neden olabilir.

2. DAHA AZ MANTAR ENFEKSİYONU

Mantarlar ve bakteriler alt bölgeleriniz gibi sıcak ve nemli bölgelerde gelişir. Mishra, nemi emen giysilerden kaynaklanan terin mikroorganizmaların birikme riskini artırdığını, bunun da maya enfeksiyonlarına ve sporcu kaşıntısına neden olduğunu açıklıyor. Jock kaşıntısı aynı zamanda kıyafetlerin sürekli sürtünmesinden de kaynaklanabilir . Hiçbir şeyi tamamen soymak daha fazla hava dolaşımına izin verecek ve mahrem yerlerinizin aşırı ısınmasını önleyecektir.

3. DAHA İYİ DUYGUSAL YAKINLIK

Partnerler arasındaki ten tene temas ilişkinizi güçlendirebilir. Araştırmalar, yetişkinler arasında dokunmanın oksitosin adı verilen “aşk hormonu”nu salgıladığını gösteriyor. Bu kimyasal stresi azaltır. ABD'de 1000'den fazla yetişkinin katıldığı anket düzenli olarak çıplak uyuyan çiftlerin yüzde 57'sinin, pijama giyenlerde ise yüzde 48'inin ilişkilerinde mutlu olduğunu ortaya çıkardı. Her şeyi bir partnerin önünde göstermeye alışmak, yatakta nasıl göründüğünüzle ilgili öz farkındalığınızı ortadan kaldırabilir. Mishra, bu açıklığın büyük bir stres giderici olduğunu ve eklenen rahatlamanın daha iyi uyumanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.