Uzmanlar açıkladı: Partnerini aldatan kişilerde görülen 10 yaygın davranış

Aldatma, yalnızca sadakatsizlik değil; aynı zamanda insan davranışlarının en karmaşık yansımalarından biri. Psikologlara göre, partnerini aldatan bireyler çoğu zaman farkında olmadan belirli davranış kalıplarına giriyor. Bu davranışlar kimi zaman suçluluk duygusundan, kimi zaman gizlenme ihtiyacından, kimi zaman da kontrol arzusundan kaynaklanıyor. Uzmanlar, yapılan son gözlemler ve klinik araştırmalar ışığında, partnerini aldatan kişilerin çoğunda ortak görülen 10 tipik davranış tespit etti.

İşte uzmanlara göre partnerini aldatan kişilerin en sık sergilediği 10 davranış:

1. TELEFON VE SOSYAL MEDYADA GİZLİLİK ARTIŞI

Şifrelerin değiştirilmesi, telefonu sürekli sessize alma veya ekranı göstermemek… Uzmanlara göre bunlar en belirgin sinyallerden biri.

2. RUTİNLERDE ANİ DEĞİŞİKLİKLER

“Geç çalışıyorum”, “arkadaşlarla buluşuyorum” gibi açıklamalar sıklaşır; kişi yeni bir düzen yaratır.

3. DUYGUSAL UZAKLAŞMA

Eskiden konuşulan konular artık paylaşılmaz. Partnerle geçirilen zaman azalır, ilgi yerini soğukluğa bırakır.

4. AŞIRI DİKKAT VEYA SUÇLULUKLA GELEN İLGİ PATLAMASI

Bazı kişiler, vicdan azabını bastırmak için partnerine daha fazla hediye alır, ani sevgi gösterilerinde bulunur.

5. SAVUNMACI VE ÖFKELİ TEPKİLER

Basit sorular bile “beni sorgulama” tepkisiyle karşılanabilir. Uzmanlara göre bu, suçluluk duygusunun yansımasıdır.

6. GÖRÜNÜMÜNE VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE AŞIRI ÖZEN

Yeni parfümler, kıyafetler, spor alışkanlıkları… Kişi, kendini yeniden “çekici” hissetme ihtiyacı duyar.

7. İLETİŞİMDEN KAÇINMA

Tartışmalardan uzak durmak veya sürekli meşgul görünmek, yüzleşmeden kaçmanın bir yoludur.

8. PARTNERİNİ SUÇLAMA VEYA MANİPÜLASYON

Bazı kişiler, kendi sadakatsizliğini gizlemek için partnerini “aşırı kıskançlık” ya da “güvensizlikle” suçlar.

9. SOSYAL ÇEVREDE DEĞİŞİM

Yeni arkadaşlıklar, kim olduğu belirsiz kişilerle zaman geçirme, eskilerden uzaklaşma… Bu durumlar da sık gözlenir.

10. CİNSEL YAŞAMDA BELİRGİN FARKLILIKLAR

İlginin azalması ya da tam tersi, suçlulukla artan yakınlık girişimleri — her iki uç da aldatmanın davranışsal belirtileri arasında yer alıyor.