Uzmanlar açıkladı: Uçaktaki en güvenli koltuk hangisi?

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:31

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:31

Her ne kadar uçak kazalarının gerçekleşme ihtimali oldukça düşük olsa da, en güvenli koltuk seçimini yapmak ve uçuş güvenliği kurallarına uymak hayatta kalma oranlarını artırabilir. Bilimsel araştırmalar, özellikle uçakların arka kısmındaki koltukların daha güvenli olduğunu işaret ederken, asıl önemli olanın emniyet kurallarına tam uyum olduğunu unutmamak gerekir.

Araştırmalar Ne Söylüyor?

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve çeşitli havacılık uzmanları tarafından yapılan çalışmalara göre, uçaktaki koltukların güvenlik derecesi, kazanın türüne ve koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak geçmiş uçak kazalarının analizi, bazı koltukların diğerlerine göre daha güvenli olduğunu göstermektedir.

Kuyruk Bölgesi Daha Güvenli Görünüyor

Popular Mechanics dergisinin yaptığı bir araştırma, uçak kazalarından kurtulma oranlarının, uçağın arka kısmında oturan yolcular için daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre, uçağın kuyruğunda oturan yolcuların hayatta kalma oranı, orta ve ön kısımda oturanlara göre %40 daha fazla.

Koridor ve Acil Çıkış Koltukları

Acil çıkış kapılarına yakın koltuklar, tahliye sırasında avantaj sağlar. Ayrıca, koridorda oturan yolcuların tahliye sırasında daha hızlı hareket ettiği gözlemlenmiştir.

Orta Koltuklar Avantaj Sağlayabilir

Time dergisinde yayınlanan bir başka çalışma, uçak arkasındaki orta koltukların hayatta kalma oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Orta koltuklar, hem pencere hem de koridor koltuğuna göre darbelere karşı daha iyi koruma sağlıyor.

Güvenlik Protokolleri ve Koltuk Seçimi

Emniyet Kemerlerinin Önemi: Uçakta hangi koltukta oturursanız oturun, emniyet kemerinin doğru şekilde takılı olması hayati önem taşır. Ani türbülans durumunda emniyet kemerleri, yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır.

Tahliye Prosedürleri: Uçak kazalarında hayatta kalma oranı, büyük ölçüde tahliye sürecine bağlıdır. Bu nedenle acil çıkışlara yakın oturmak avantaj sağlayabilir.

Uçak Modeli ve Düzeni: Güvenlik koltukları, uçak modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha geniş uçaklarda güvenli bölgeler farklılık gösterebilir.

Uçak Yolculuğunu Daha Güvenli Hale Getirmek İçin İpuçları

Güvenlik Talimatlarını Dinleyin: Kalkış öncesinde kabin ekibinin verdiği güvenlik talimatlarına dikkat edin.

Acil Durum Çıkışlarını İnceleyin: Oturduğunuz yerden en yakın acil çıkışın yerini önceden belirleyin.

Bagaj Düzeni: El bagajlarınızı yerleştirirken, acil tahliyeyi engellemeyecek şekilde konumlandırın.

Uyanık ve Hazır Olun: Uçuş sırasında uyanık kalmak, acil bir durumda hızlı hareket etmenizi sağlar.