Uzmanlar asla kullanılmamalı diyor: Mutfakta kullanmak sağlık için büyük tehlike!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:28

Güncelleme: 24.02.2024 - 19:29

Mutfaklarımızın vazgeçilmez araçlarından biri olan kesme tahtaları, mutfak işlerini kolaylaştıran pratik araçlar. Ancak, plastik kesme tahtalarının kullanımı konusunda bazı sağlık soruları gündeme geliyor.

PLASTİK KESME TAHTALARI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Çizikler ve Gözenekler: Plastik kesme tahtaları zamanla çizilebilir ve gözenekler oluşabilir. Bu durum, bakteri ve mikropların tahta içine nüfuz etmesine ve temizlenmesinin zorlaşmasına neden olabilir.

Kimyasal Madde Geçişi: Yüksek ısılarda veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanıldığında, plastik kesme tahtalarından kimyasal maddelerin yiyeceklere geçme riski bulunmaktadır.

Bıçak İzleri: Plastik tahtalar, bıçaklarla temas ettiğinde üzerinde izler bırakabilir. Bu izler, bakteri birikmesine ve temizlenmesinin güçleşmesine yol açabilir.

UZMANLAR UYARIYOR!

Plastik kesme tahtalarının yüzeyinde oluşan çatlakların bakteri ve mikropların gizlenmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Bu nedenle, plastik tahta kullanımı yerine ahşap, bambu veya cam kesme tahtaları kullanmak veya plastik kesme tahtalarını düzenli olarak değiştirmek gerekiyor.

Özellikle çiğ et ve tavuk gibi besinleri hangi tür tahta kullanıldığı büyük önem taşır. Et ürünlerini hazılarken ahşap veya cam kesme tahtası kullanmak daha sağlıklıdır.

Ahşap veya cam kesme tahtası kullanmak istemeyenler ise plastik tahtalarının hijyenik kullanımı için düzenli olarak dezenfekte etmesi gerekir. Ancak, bu tahtaların bir süre sonra deforme olması ve bakteri birikimine zemin hazırlamasına neden olabilir.

Plastik kesme tahtaları diğerlerine göre daha pratik olsa da uzmanlar, kullanıcıların dikkatli olmalarını ve tahtalarını düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor. Ahşap veya cam kesme tahtalarının tercih edilmesi, sağlık riskini en aza indirebilir.