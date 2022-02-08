Uzmanlar kilo vermek için yeni yöntemi açıkladı

08 Şubat 2022 Salı, 13:36

Her gece bir saat fazla uyumanın fazla kilolu kişilerin yılda dört kilo vermesini sağlayabildiği ortaya çıktı.

ABD’deki Chicago Üniversitesi fazla kiloları olan 80 kişinin kalori alımlarını ve uyku sürelerini inceledi.

Çalışmaya katılan gönüllülerden daha fazla uyuyanların ortalama olarak daha az kalori tükettiği görüldü. Uzmanlar bunun sürdürülmesi durumunda yılda dört kilo verilebileceği sonucuna vardı.

Bulgular ışığında obezitenin önlenmesi ve kilo verme programlarına uyku tavsiyesinin eklenmesi önerildi.

AKILLI SAATLE İZLENİLDİ

Çalışma için 21-40 yaş arası günde 6,5 saatten uyuyan 80 kişinin uyku düzenleri akıllı saatle izlendi. Kalori alımlarıysa idrar örneğiyle takip edildi.

Çalışmanın ikinci haftasında grubun yarısına uyku danışmanlığı verilerek günde 8,5 saat uyuması amaçlandı. Kontrol grubu ise normal uyku düzenine devam etti. Çalışma boyunca katılımcıların yiyip içmesine karışılmadı.

Her iki grup da daha sonra iki hafta daha izlendi.

Uyku danışmanlığı alarak ortalama uyku süresini 1,2 saat artıran gruptaki gönüllülerin kontrol grubuna göre 270 kalori daha az tükettiği ve yaklaşık 500 gram kilo kaybettiği görüldü. Buna karşılık kontrol grubundakiler 400 grama yakın kilo aldı.

ÜÇ YILDA 12 KİLO VERİLDİ

Araştırmacılar daha fazla uyuma düzeninin sürdürülmesi durumunda üç yılda 12 kilo verilebileceğini belirtti.

Araştırma ekibi çalışmalarında uykuyu etkileyen faktörleri değerlendirmedi ancak uykudan önce elektronik eşya kullanımının sınırlandırılmasının önemine dikkat çekti.