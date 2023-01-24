Uzmanlar önerdi; Kelle paça yerinde bundan içmelisiniz

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 22:49

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 22:49

Türkiye'de yüksek enflasyon bir çok ürüne ulaşmayı engelliyor. Örneğin lokantalarda fiyatı en pahalı çorbalar arasında kelle paça çorbası yer alıyor.

Kelle paça çorbasının faydalarını bilmeyen yok.

Kış aylarında bir çok hastalığa karşı kelle paça çorbası tam koruma sağlıyor. Uzmanlar kelle paça çorbası yerine içilebilecek çorbayı açıkladılar.

Kelle paça çorbası yerine evde tavuk suyu çorbası yapabilir ve içebilirsiniz.

Tavuk suyu çorbası da en az kelle paça çorbası kadar faydalıdır.

Tavuk suyu çorbasının faydaları nelerdir?

Tavuk suyu çorba, barındırdığı kemik iliği ile sadece kalsiyum değil, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi bağışıklık arttırıcı birçok faydalı mineral içermektedir. Kıkırdak ve kasları kemiklere bağlayan bağ dokularının parçaları da çorbanın besleyici özelliklerine katkı sağlamaktadır.



Kış aylarında ''grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı'' gibi rahatsızlıklara tavuk suyu çorbası iyi gelmektedir.

TAVUK SUYU ÇORBASININ TARİFİ NASILDIR?

Tavuk Suyu Çorba İçin Malzemeler:

*1 adet Tavuk budu

*1 adet tavuk göğsü

*6 su bardağı su

*1 yemek kaşığı un

*1 yemek kaşığı tereyağı

*1 tatlı kaşığı tuz

*1 adet kuru soğan

*Yarım Çay kaşığı karabiber

*1 çay bardağı tel şehriye





Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır?

*Tavuk parçaları bir tencereye alınır. 6 bardak içme suyuyla haşlanır.

*Ayrı bir tencerede daha önceden küp küp doğanmış soğanlar rengi dönenene dek kavrulmaya başlanır.

*Haşladığınız tavuğun içine aroma arttırıcı olarak kereviz sapı, havuç ekleyebilirsiniz. Bu iki sebze çorbanın şifasını da katlar. Doyurucu olmasını isterseniz patateste ekleyebilirsiniz.

*Tavuklar soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek güzelce ayırın.

*Bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu didiklenmiş tavuğu ve soğanları ilave edin.

*Şehriyeyi ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorba artık servise hazırdır.

*Üzerine kırmızıbiber, karabiber serpiştirerek içebilirsiniz.

Çorbanın daha şifalı olması için mutlaka kasenize 1 dilim limon ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesi de ekleyin.